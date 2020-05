Plus de 40.000 Nigériens fuient les violences au Nigeria

Les violences dans le nord-ouest du Nigeria en avril ont conduit 23.000 personnes à fuir vers le Niger, et 19.000 Nigériens à se déplacer à l'intérieur de leur pays, a annoncé mardi le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).

"La violence persistante au nord-ouest du Nigeria a forcé environ 23 000 personnes à fuir vers le Niger durant le seul mois d'avril. Ce dernier afflux porte à plus de 60.000 le nombre total de réfugiés qui ont fui cette région du Nigeria pour le Niger voisin" depuis avril 2019, déclare le porte-parole du HCR Babar Baloch, cité dans le communiqué de l'organisation.

"Craignant et fuyant cette même insécurité dans les zones frontalières, un autre groupe de 19.000 ressortissants du Niger a été contraint de se déplacer à l'intérieur du Niger", ajoute-t-il.

Ces réfugiés et déplacés internes, "principalement des femmes et des enfants désespérés (...) fuient les attaques incessantes menées par des groupes armés dans les Etats de Sokoto, Zamfara et Katsina au Nigeria, et ils trouvent refuge dans la région de Maradi" (centre sud du Niger), selon le HCR, qui souligne que les réfugiés ont été "autorisés à entrer au Niger malgré la fermeture des frontières du fait de la pandémie de Covid-19".

Quarante-sept personnes ont été tuées dans des attaques de bandits armés à moto contre cinq villages de l'Etat de Katsina dans le nord du Nigeria le 18 avril. Selon la police, il s'agit de gangs criminels, spécialisés dans le vol de bétail et les enlèvements contre rançon.

"Les réfugiés en fuite témoignent d'une violence extrême contre les civils, de meurtres, d'enlèvements contre rançon et de pillages des villages", selon le HCR qui se dit "préoccupé par la dégradation de la sécurité à l'intérieur du Nigeria et par le risque d'incursions armées au Niger".

Ces violences s'ajoutent à celles des groupes armés jihadistes qui opèrent dans la région du lac Tchad, rappelle le HCR.

La région de Diffa (sud-est du Niger) proche du Nigeria, théâtre d'attaques constantes des jihadistes nigérians de l'Iswap (Etat islamique en Afrique de l'Ouest) et de Boko Haram, abrite plus de 300.000 réfugiés nigérians et déplacés internes.

Dans les régions de Tillabéri et Tahoua (ouest du Niger) où sévissent des groupes jihadistes sahéliens, dont l'Etat islamique au Grand Sahara (EIGS), quelque 80.000 personnes ont été contraintes de se déplacer.

Au total, le Niger abrite près de 500.000 réfugiés (Nigérians, Maliens et Burkinabé) et déplacés internes, chassés par les violences jihadistes ou des bandes armées, selon un rapport récent de l'ONU qui s'inquiète du manque de fonds pour couvrir tous les besoins. Certains réfugiés et déplacés vivent au milieu d'une population déjà très pauvre.

Le centre du Sahel est touché par les violences jihadistes - souvent entremêlées à des conflits intercommunautaires - qui ont fait 4.000 morts au Mali, au Niger et au Burkina Faso en 2019, selon l'ONU.