Acquitté d'accusations de terrorisme, un Londonien récidive et écope de la perpétuité

Mohiussunnath Chowdhury devra purger un minimum de 25 ans de prison pour avoir voulu s'en prendre à des attractions ou événements populaires comme le musée de statues de cire Madame Tussauds, un bus touristique à toit ouvert ou la Gay Pride, avec des armes ou en utilisant une camionnette.

L'accusé originaire de Luton, au nord de Londres, qui était animé de "rêves de martyre", avait été arrêté trois jours avant la "Pride parade" début juillet 2019, après avoir révélé ses projets à des policiers sous couverture.

Il s'était vanté auprès d'eux d'avoir réussi à tromper le jury qui l'avait acquitté à l'unanimité de "préparation d'acte de terrorisme", en décembre 2018, pour avoir blessé des policiers avec un sabre devant le palais de Buckingham en août de l'année précédente.

Plus d'un an plus tard, il a été reconnu coupable de délits liés au terrorisme par d'autres jurés. C'était en février devant la cour de Woolwich, qui l'a condamné à la perpétuité jeudi.

C'est après sa libération de la prison londonienne de haute sécurité de Belmarsh, à la suite de son acquittement, que Mohiussunnath Chowdhury avait été approché par quatre policiers qui s'étaient fait passer pour des extrémistes et qui avaient réussi à gagner sa confiance.

Dans la semaine suivant sa libération, il avait commencé à publier des messages extrémistes sur internet. Son procès a mis en évidence qu'il s'était aussi préparé aux attaques en soulevant des poids, en s'entraînant au couteau et au tir et en répétant des techniques de décapitation.

Les autorités ont également trouvé sur son téléphone un document avec des instructions sur comment tuer au couteau.

Selon l'accusation, Chowdhury avait été influencé par des prêches extrémistes et il y avait un risque d'"attaque imminente" visant à faire "de nombreux morts" parmi les non-musulmans.

L'avocat de la défense, Simon Csoka, avait insisté que l'accusé n'était pas réellement passé des paroles aux actes. Il a tenté de convaincre le tribunal que son client n'est que "un petit homme pathétique" qui "recherche l'attention" et "parle mais n'agit pas". En vain.