Pétrolier naufragé en Tunisie: la Guinée équatoriale va engager des poursuites

Selon le Cameroun, en l'espace de quatre jours, au moins 1 500 supporters sont entrés dans le pays depuis le Gabon et la Guinée équatoriale voisins pour soutenir leurs équipes qui se sont qualifiées pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football.

Le Gabon affronte le Burkina Faso dimanche, tandis que la Guinée équatoriale joue contre le Mali mercredi. Les organisateurs du tournoi exigent que tous les supporters passent un test COVID-19 avant d'entrer dans les stades.

La police des frontières du Cameroun a déclaré samedi que des bus transportant au moins 900 supporters de football du Gabon et de Guinée équatoriale sont entrés dans le pays en 48 heures. Le Gabon et la Guinée équatoriale sont les voisins du sud du Cameroun.

Les autorités camerounaises ont déclaré qu'environ 600 autres supporters de football du Gabon et de la Guinée équatoriale sont arrivés au Cameroun par mer et par air cette semaine.

Selon le Cameroun, l'afflux est dû à la qualification du Gabon et de la Guinée équatoriale pour la phase à élimination directe de la Coupe d'Afrique des Nations de football.

Prosper Ebang, 30 ans, fait partie de ces supporters qui, selon la police camerounaise, sont entrés au Cameroun. Il dit qu'il est venu assister au succès de l'équipe nationale de football de son pays, les Panthères du Gabon. Confiant, il assure que le Gabon atteindra la finale.

Felix Nguele Nguele est le gouverneur de la région du Sud du Cameroun qui borde le Gabon et la Guinée équatoriale. Il affirme que des responsables du Gabon et de la Guinée équatoriale l'ont informé que des centaines d'autres supporters sont toujours en route pour le Cameroun.

M. Nguele Nguele dit avoir demandé à la police et à l'armée à la frontière sud du Cameroun d'assurer la sécurité des supporters venus du Gabon et de la Guinée équatoriale. Il dit savoir que des personnes mal intentionnées pourraient vouloir perturber les supporters en visite depuis que la tension est montée entre le Cameroun et la Guinée équatoriale en novembre.

Le 30 novembre 2021, le Cameroun a déclaré que la Guinée équatoriale expulsait des milliers de Camerounais qui vivaient illégalement dans l'État voisin, invoquant des problèmes de sécurité nationale.

Kisito Esua est le président de l'organisation non gouvernementale South West Youth League, dont le siège se trouve à Limbe, une ville anglophone du sud-ouest. Il dit que la ligue apprend aux jeunes à être hospitaliers envers les fans qui viennent au Cameroun pour soutenir leurs équipes de football. Il s'est exprimé via une application de messagerie depuis Limbe.

"L'afflux de fans et de supporters du Gabon et de Guinée équatoriale est tellement massif", a déclaré M. Esua. "Les supporters sont venus en nombre par voie aérienne, terrestre et maritime et nous pensons que l'affluence sera spectaculaire. Nous avons donc fait en sorte que l'environnement soit si amical, convivial et propice."

Le ministère camerounais de la santé publique indique que les supporters qui sont arrivés au cours des dernières 48 heures doivent respecter les directives de restriction du COVID-19 imposées par la Confédération africaine de football.

Selon la CAF, toute personne désirant assister aux matchs doit fournir un test covid négatif ne datant pas de plus de 24 heures ainsi que la preuve qu'elles ont été vaccinées contre le coronavirus.

Les ambassades du Gabon et de la Guinée équatoriale à Yaoundé affirment que tous les supporters visiteurs ont accepté de respecter les lois camerounaises et les restrictions liées au COVID-19 instituées par le Cameroun et la CAF pendant leur séjour.