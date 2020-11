Pérou: le président Merino démissionne 5 jours après avoir pris le pouvoir

Le président intérimaire du Pérou a démissionné dimanche, cinq jours seulement après son entrée en fonction, ce qui a suscité des célébrations dans la capitale, Lima.

Manuel Merino, 59 ans, a pris le pouvoir après la destitution du président relativement populaire Martin Vizcarra la semaine dernière.

Les Péruviens sont sortis en masse pour exiger le départ de M. Merino dans des manifestations qui ont fait deux morts.

Au final, le Congrès lui a demandé de démissionner.

"Je veux faire savoir à tout le pays que je démissionne", a-t-il déclaré dans un discours télévisé.

Les membres du Congrès ne sont pas parvenus à un consensus sur son remplaçant.

Des élections sont prévues pour avril 2021.

Le Congrès a voté à une écrasante majorité la destitution de M. Vizcarra la semaine dernière, en invoquant sa mauvaise gestion de la pandémie du nouveau coronavirus.

Les législateurs ont d'abord cherché à le mettre en accusation en raison d'une allégation selon laquelle il aurait reçu plus de 630 000 dollars de pots-de-vin pour des projets de construction alors qu'il était gouverneur dans un État du sud du Pérou entre 2011 et 2014. Il nie ces allégations.

Avec plus de 32 millions d’habitants, le Pérou est situé sur la côte ouest de l'Amérique du Sud, jonché entre l'Équateur et la Colombie au nord, le Brésil à l'est, et la Bolivie et le Chili au sud-est.