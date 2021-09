Ida: on déplore désormais une quarantaine de morts sur la côte Est des États-Unis

Les autorités ont revu jeudi à la hausse le bilan des victimes de la tempête Ida, qui n'est plus un ouragan, précisant qu'elle a tué au moins 45 personnes dans de nombreux États, du Maryland au Connecticut, dans la nuit de mercredi à jeudi matin.

Selon le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, au moins 23 personnes sont mortes dans son État. De leur côté, les autorités municipales ont déclaré qu'au moins 12 personnes sont mortes à New York. Le comté de Westchester, dans la banlieue, a signalé trois autres décès.

Par ailleurs, au moins cinq personnes sont mortes en Pennsylvanie, dont une tuée par la chute d'un arbre et une autre qui s'est noyée dans sa voiture après avoir aidé sa femme à s'échapper, selon les autorités.

Dans le Connecticut, un sergent de la police d'État a péri après que sa voiture de patrouille a été emportée par les eaux. Un autre décès a été signalé dans le Maryland.

Dans de nombreux quartiers de New York, des personnes se sont noyées à l'intérieur de leurs appartements parce qu'elles n'ont pas pu ouvrir les portes contre la forte montée des eaux.

À Elizabeth, dans le New Jersey, près de l'aéroport de Newark, quatre personnes sont mortes et 600 se sont retrouvées sans abri à cause de la pluie et de l'inondation d'une rivière dans un complexe d'appartements, a déclaré le maire de la ville.

Plus de 23 cm de pluie

Depuis mardi, les météorologues du National Hurricane Center avaient averti le public de la possibilité de "crues soudaines importantes et potentiellement mortelles" dans la région du centre du littoral atlantique et en Nouvelle-Angleterre. La gouverneure de l'État de New York, Kathy Hochul, et le maire de la ville de New York, Bill de Blasio, ont néanmoins déclaré que la force de la tempête les avait surpris.

Au final, la tempête a déversé plus de 23 cm de pluie dans certaines parties du New Jersey, de la Pennsylvanie, du Massachusetts et du Rhode Island, et presque autant sur Staten Island, à New York.

À Washington, la capitale fédérale, le président Joe Biden a assuré aux habitants du nord-est que les agents fédéraux étaient sur le terrain pour aider à nettoyer.

Lorsque les restes d'Ida ont atteint New York, certaines autoroutes ont été inondées, des ordures ont été jetées dans les rues et l'eau a coulé en cascade dans les tunnels du métro, bloquant au moins 17 trains et interrompant le service jusqu'au petit matin. Des vidéos en ligne ont montré des passagers debout sur des sièges dans des voitures inondées. Tous les usagers ont été évacués en toute sécurité, selon les autorités.

Dans le comté de Frederick, au Maryland, les autorités ont utilisé un bateau pour secourir 10 enfants et le chauffeur d'un bus scolaire pris dans la montée des eaux.

Dimanche, Ida avait d'abord frappé la Louisiane, devenant la cinquième tempête la plus forte à avoir jamais touché le continent américain. Au final, elle laisse un million de personnes sans électricité, une situation précaire qui pourrait durer des semaines.