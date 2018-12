ONU: suspense autour d'un bras de fer américano-africain

Portée par l'Ethiopie, la Guinée équatoriale et la Côte d'Ivoire, le projet de résolution pose "le principe d'un possible versement de contributions des Nations unies, au cas par cas, pour soutenir des opérations de paix menées par l'Union africaine (UA) et autorisées par le Conseil de sécurité".

Il prévoit que le financement de l'ONU pourrait atteindre jusqu'à 75% du coût des opérations concernées, les autres 25% demeurant à la charge de l'Union africaine.

Ce texte qui porte d'une manière plus générale sur les relations entre l'ONU et les organisations régionales africaines, suit depuis le début du mois un chemin compliqué.

Très optimiste sur l'adoption du texte, la présidence ivoirienne du Conseil de sécurité avait le 10 décembre convoqué une réunion pour un vote. Quelques heures plus tard, sous la pression de pays européens, la réunion était annulée, une volte-face rare à l'ONU pour une mise aux voix d'un texte.

Motif? Une menace de veto des Etats-Unis.

Depuis le début du mois, les Etats-Unis répétent dans les réunions qu'ils ne sont pas opposés sur le fond au projet mais qu'ils ont un "problème de timing", selon des diplomates.

Une nouvelle Chambre des représentants, compétente en matière budgétaire, doit entrer en fonctions en janvier et l'Administration de Donald Trump ne peut s'engager sans son aval sur un éventuel transfert de financement de l'ONU à l'Union africaine, a-t-on précisé de mêmes sources.

Mercredi, les trois pays africains du Conseil de sécurité sont revenus à la charge pour "mettre Washington devant ses responsabilités". Dans le même temps, un compromis offert par les Etats-Unis était rejeté par l'Afrique, évoquant "des lignes rouges".

Peu avant le vote, le scrutin était annulé. "Nous nous donnons encore 36 heures" mais "les choses sont sur la bonne trajectoire", a assuré à l'AFP un diplomate africain sous couvert d'anonymat. Il faut "juste un petit effort de part et d'autre".

"Le vote a été reporté à vendredi", a confirmé un autre diplomate.

En attendant, la menace de veto américain demeure. L'ambassadrice sortante, Nikki Haley, peu présente en décembre au Conseil et absente dans la matinée alors que le sujet concernait Israël (l'un de ses sujets de prédilection), avait prévu mercredi de venir en personne utiliser ce veto en cas de vote, selon des diplomates.

