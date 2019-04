Nouvel album et première tournée nord-américaine depuis dix ans pour Céline Dion

Simaro, de son vrai nom Massiya Lutumba Ndomanueno, auteur compositeur de plusieurs chansons célèbres qui sont devenues des classiques et mondialement reconnues comme chefs-d’œuvre de la musique congolaise: (Mabele, Testament, Faute ya commercant et plus..) ; L’artiste Lutumba Simaro est décédé ce samedi 30 mars à Paris, à l’âge de 81 ans. Il a été très longtemps le chef d’orchestre du TP OK Jazz ; après la mort de Luambo Makiadi en 1989, il crée son orchestre BANA OK.

Sa carrière commence en 1958, quand il intègre l’orchestre Micra Jazz. Ici, il retrouve ses compatriotes comme Tuka, De Piano et Menga. Un passage à vide, car il ne compose pas de chanson. C’est plutôt en 1959, au sein de l’orchestre Congo Jazz de Gérard Madiata, qu’il compose “Simarocca”, sa première œuvre aux éditions Esengo avant d’en produire deux autres à savoir «Muana etike» (l’enfant) et «Lisolo ya ndaku» (causerie dans la maison).

Trois titres à succès qui lui permettent de se frayer en 1961 une place dans le groupe OK Jazz où il trouve des sommités comme Franco, à la guitare solo, Isaac Musekiwa et Albino à la section cuivre. Et c’est dans l’OK Jazz que Lutumba a construit toute sa carrière en tant que chanteur et guitariste pendant près de 60 ans.