Une attaque attribuée aux jihadistes fait 10 morts dans l'État nigérian de Borno

Au Nigeria, le candidat à la présidentielle du principal parti d’opposition, le Parti démocratique du peuple (PDP), Atiku Abubakar, a désigné un gouverneur sudiste, Ifeanyi Arthur Okowa, comme son colistier.

" Je suis ravi d'annoncer le gouverneur @IAOkowa comme mon candidat à la vice-présidence. J'ai hâte de parcourir notre grand pays avec lui, pour ensemble échanger avec tous les Nigérians et construire un avenir de paix, d'unité et de prospérité pour tous. Unis, nous y parviendrons", a tweeté Atiku Abubakar.

C’est en ces termes que le candidat du principal parti d’opposition, le People’s democratic party (PDP), 75 ans, a annoncé le nom de celui sera son vice-président s’il est élu président du Nigeria le 25 février 2023 prochain.

Ifeanyi Arthur Okowa est né le 8 juillet 1959. Il obtient son doctorat en médecine à l'université d'Ibadan, au Nigeria. Marié, il a été élu sénateur en 2011 sous la bannière du PDP pour représenter le Delta Nord, dans le sud.

Avant Dr Okowa avait occupé les postes de secrétaire général du gouvernement de l'État du Delta et de commissaire à la santé. En 2015 il est élu au poste de gouverneur de l'État du Delta, dans le sud du Nigeria, un poste qu’il occupe jusqu’aujourd’hui.

L'ancien vice-président Atiku Abubakar, un musulman originaire de l'Adamawa dans le nord du Nigeria, devait choisir un colistier originaire du sud pays, majoritairement chrétien, pour se conformer aux équilibres géopolitiques propres au pays le plus peuplé de l'Afrique. Son choix n'est donc pas une surprise.

À l'approche des élections générales de 2023, la question de l’alternance du pouvoir entre le Nord et le Sud est à nouveau centrale et, comme d'habitude, sujette à de multiples controverses. Pourtant, il est plus que jamais pertinent d'en discuter car la politique nigériane n'a jamais été aussi divisée avec plusieurs agitations sécessionnistes, des espaces non gouvernés en raison du terrorisme et des difficultés économiques sans précédent. Ce n'est pas sans lien avec le fait que la politique nigériane au fil des ans a été jouée sur la base de l'ethnie des candidats.

La politique d’alternance du pouvoir entre le Nord et le Sud est une des questions les plus controversées pour cette élection présidentielle de 2023 en particulier entre le PDP et le Congrès de tous les progressistes (All Peoples Congress, APC), parti au pouvoir.

Le principe d’alternance du pouvoir au Nigeria a contribué à assurer un sens d’équilibre de rotation et d’inclusion. Cependant, beaucoup s'inquiètent des liens que M. Okowa entretient avec James Ibori, un ancien gouverneur de l'État du Delta reconnu coupable de blanchiment d'argent au Royaume-Uni en 2012.

James Ibori est toujours très influent dans la politique de l'État du Delta et, selon les analystes, a joué un rôle dans l'élection de M. Okowa au poste de gouverneur. En face, l'APC, qui a investi l'ancien gouverneur de Lagos Bola Tinubu comme porte-étendard à la présidentielle, n'a pas encore annoncé qui sera candidat à la vice-présidence.