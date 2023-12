Un drone de l'armée nigériane tue des civils par erreur

L’armée a souvent recours aux bombardements aériens pour combattre les groupes de bandits et les rebelles jihadistes actifs depuis 14 ans dans le nord-est et le nord-ouest du pays. Elle n'a jusqu'ici donné aucun bilan pour ce bombardement mené dans l'Etat de Kaduna, mais un habitant du village atteint a indiqué que la frappe avait tué 30 personnes dimanche soir.

"Des fidèles musulmans qui célébraient le Mawlid (la fête de la naissance du prophète Mahomet, ndlr) ont été tués par erreur et de nombreux autres blessés à la suite d'une attaque de drone militaire visant des terroristes et des bandits", a déclaré le gouverneur de l'État de Kaduna, M. Uba Sani.



La majorité des victimes étaient des femmes et des enfants, a indiqué à l'AFP par téléphone un habitant, Hassan Ma'aruf, qui a partagé des images montrant, selon lui, des corps de femmes et d'enfants. L'AFP ne pouvait confirmer leur authenticité dans l'immédiat.



Des dizaines de blessés ont été transportés dans un hôpital à Kaduna, a indiqué dans un communiqué Samuel Aruwan, commissaire à la sécurité de l'État, en confirmant que plusieurs autres personnes avaient été tuées. Selon lui, l’armée a déclaré avoir "touché par inadvertance des membres de la communauté" alors qu'elle effectuait une mission de routine contre des rebelles.



"La fête de Mawlid se déroulait dans le village hier soir lorsque le rassemblement a été bombardé vers 21 heures. Personne ne s'attendait à une telle tragédie. Nous avons jusqu'à présent identifié 30 victimes, pour la plupart des femmes et des enfants", a précisé l'habitant du village Hassan Ma'aruf.

Les gangs et groupes de bandits terrorisent depuis plusieurs années certaines régions du nord-ouest du Nigeria, menant des raids dans les villages pour kidnapper les habitants en échange d'une rançon. Ils opèrent à partir de bases situées dans des forêts qui chevauchent les États du nord-ouest.



De leur côté, les jihadistes poursuivent leur guerre dans le nord-ouest du pays. Au total, le conflit a fait plus de 40.000 personnes et 2 millions de déplacés depuis 2009.