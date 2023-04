Au Nigeria, quatre attaques, douze morts

L'insécurité est un souci majeur dans le pays le plus peuplé d'Afrique au moment où un nouveau président doit être investi, le mois prochain, à la suite d'une élection contestée par l'opposition.

Dans l'État d'Adamawa (nord-est) des hommes armés non identifiés ont fait irruption dans le village de Dabna dans le district de Hong, et ont tué trois personnes, selon le porte-parole de la police locale Suleiman Nguroje, qui a ajouté que des maisons ont été incendiées. Aucun groupe n'avait revendiqué l'attaque lundi. Mais les jihadistes de Boko Haram lancent régulièrement des attaques dans la région depuis leur repaire de la forêt de Sambisa dans l'État voisin de Borno.



Lundi également, des suspects ont attaqué des localités dans l'État de Kogi (centre). Le porte-parole du gouverneur, Muhammed Onogwu, a affirmé qu'un politicien local a été tué et que d'autres ont été "affectés par cette attaque affreuse et malheureuse".

Dimanche, des hommes armés sont entrés dans une église dans le village d'Akenawe-Tswarev dans l'État de Benue (centre-est), tuant un fidèle et en kidnappant trois autres, selon Salome Tor, une responsable local. Deux autres personnes ont été gravement blessées et sont hospitalisées, selon la même source, qui n'a pas donné de précision sur les possibles responsables de l'attaque. L'État de Benue est depuis des années le théâtre de violences opposant éleveurs et cultivateurs.



Samedi, dans l'État du Niger (centre-ouest), des hommes armés ont attaqué plusieurs villages dans les districts de Mashegu et Munya, tuant au moins sept personnes et en enlevant 26 autres, selon un responsable local.



Le président Muhammadu Buhari, qui quitte ses fonctions en mai, laisse à son successeur Bola Tinubu un pays qui doit faire face à une insurrection jihadiste dans le nord-est, des bandes criminelles dans nord-ouest et le centre et une agitation sécessionniste dans le sud-est.