Treize élèves tués dans une école coranique au Nigeria

Katsina fait partie des régions du nord-ouest et du centre du pays qui vivent dans la terreur des attaques de groupes criminels appelés "bandits" qui pillent les villages dont ils tuent et enlèvent les habitants. Ces criminels vivent dans des campements situés dans de vastes forêts à cheval sur les Etats de Zamfara, Niger, Katsina et Kaduna qui sont notoirement la cible d'enlèvements massifs d'écoliers depuis plusieurs années.

Plusieurs hommes armés à moto ont ouvert le feu dans le village de Kusa (district de Musawa), vers 21H30 GMT dimanche, prenant pour cible des écoliers qui assistaient à la fête du Mawlid célébrant la naissance du prophète Mahomet, a raconté à l'AFP Habibu Abdulkadir, un responsable politique du district. "Les bandits ont commencé à tirer pendant les prières, ils ont tué 13 élèves et en ont blessé 20 autres", a-t-il précisé. Selon lui, cinq blessés ont été soignés à l'hôpital de Musawa tandis que les 15 autres, plus grièvement atteints, ont été transférés à Katsina, à 100 kilomètres, pour être pris en charge.



Un porte-parole de la police a confirmé l'attaque de Katsina en avançant le chiffre de 18 blessés dont deux sont morts des suites de leurs blessures à l'hôpital. "Nos miliciens locaux déployés dans le village se sont opposés aux bandits et les ont contraints de prendre la fuite", a affirmé Habibu Abdulkadir, estimant que cette intervention a empêché les hommes armés d'enlever d'autres élèves.



La criminalité dans le nord-ouest du Nigeria est née de conflits opposant les éleveurs nomades et les agriculteurs sédentaires pour l'utilisation des terres, mais elle a désormais dégénéré plus largement. Des citoyens locaux sont formés à l'auto-défense pour protéger les villages mais les criminels mènent des représailles souvent sous forme d'enlèvements de masse contre des rançons.

En décembre 2020, des bandits ont enlevé 80 écoliers d'une école coranique qui revenaient dans leur village de Mahuta après avoir célébré la fête du Mawlid dans le district voisin. Ils avaient été secourus par la police et les habitants. Le banditisme et les kidnappings ne sont que quelques uns des défis auxquels fait face le président nigérian Bola Ahmed Tinubu, au pouvoir depuis mai et élu sur la promesse de mettre un coup d'arrêt à l'insécurité dans le pays.