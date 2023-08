Niger : le régime militaire veut "poursuivre" le président Bazoum pour "haute trahison"

"Le gouvernement nigérien a réuni à ce jour" les "preuves pour poursuivre devant les instances nationales et internationales compétentes le président déchu et ses complices locaux et étrangers, pour haute trahison et atteinte à la sûreté intérieure et extérieure du Niger", a déclaré le colonel major Amadou Abdramane, un des membres du régime, dans un communiqué lu à la télévision nationale.

Par ailleurs, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a dénoncé dimanche soir "les sanctions illégales, inhumaines et humiliantes" de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cedeao).

Les populations nigériennes sont "durement éprouvées par les sanctions illégales, inhumaines et humiliantes de la Cedeao, qui vont jusqu'à priver le pays de produits pharmaceutiques, de denrées alimentaires" et "de fourniture en courant électrique", a affirmé un des membres du régime, le colonel-major Amadou Abdramane, dans un communiqué lu à la télévision nationale.

Plus tôt dimanche, le régime nigérien s'est dit ouvert à une résolution de la crise par la voie diplomatique, a rapporté le chef d'une délégation de religieux nigérians, au moment où les Etats ouest-africains souhaitent privilégier le dialogue avec les auteurs du coup d'Etat.

Selon un communiqué de la médiation religieuse nigériane, le chef du régime militaire, le général Abdourahamane Tiani, "a déclaré que sa porte était ouverte pour explorer la voie de la diplomatie et de la paix afin de résoudre" la crise.

Il n'était pas possible, dans l'immédiat, de vérifier la position du général Tiani telle qu'exprimée par la médiation nigériane.

Toujours selon le communiqué, Abdourahamane Tiani, lors de l'entretien avec la délégation, "s'est également excusé de ne pas avoir accordé l'attention nécessaire à l'équipe envoyée par le président Tinubu et dirigée par l'ancien chef d'État, le général Abdulsalami Abubakar".

Le 3 août, une délégation de la Cedeao menée par le général Abubakar avait atterri à Niamey, mais en était repartie au bout de quelques heures seulement sans avoir pu rencontrer le nouvel homme fort du pays.