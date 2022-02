Nicaragua: deux opposants déclarés coupables de complot

La justice a reconnu coupables lors d'une même audience les prisonniers politiques Yader Parajón et Yasser Vado, a annoncé le Centre nicaraguayen indépendant des droits humains (Cenidh) sur son compte Twitter.

Yader Parajón a été reconnu coupable de "complot en vue de porter atteinte à l'intégrité nationale", à l'issue d'un procès à huis clos de dix heures.

Ce militant de l'opposition arrêté en septembre alors qu'il tentait de quitter le pays, faisait partie des militants qui ont participé aux manifestations de 2018 contre le gouvernement de Daniel Ortega. La répression de ces manifestations a fait 355 morts selon la Commission Interaméricaine des Droits Humains (CIDH).

Le gouvernement a attribué ces manifestations à une tentative de coup d'État sous la houlette de Washington.

Le deuxième détenu reconnu coupable de complot, Yaser Vado, est un dissident du Front Sandiniste de Libération Nationale (FSLN). Il avait été arrêté le 6 novembre 2021, un jour avant l'élection présidentielle au cours de laquelle le président Ortega, au pouvoir depuis 2007, avait obtenu un quatrième mandat.

Ces opposants, parmi lesquels des politiciens, étudiants, journalistes, entrepreneurs, membres de la société civile et sept pré-candidats à la présidentielle de novembre 2021, sont des "criminels et délinquants (...) qui ont promu et dirigé des actes terroristes et une tentative de coup d'Etat en 2018", affirme le parquet.