NBA: Tyrese Maxey porte les Sixers avec 50 points

Si "Wemby" a pris 11 rebonds et effectué sept passes décisives en 34 minutes passées sur le parquet, le rookie français a montré trop de maladresses au tir, notamment longue distance avec deux tirs à trois points réussis sur neuf tentatives.



Ses coéquipiers Keldon Johnson et Zach Collins ont respectivement apporté 20 et 18 points.



Menant de 19 unités dans le deuxième quart-temps, les hommes de Gregg Popovich ont fini se faire remonter, en commettant trop de fautes et en concédant 17 pertes de balle contre seulement quatre pour leurs adversaires.



Du côté de Miami, Duncan Robinson a marqué 26 points et Bam Adebayo a ajouté 24 points et 11 rebonds.



Le Heat, toujours privé de Tyler Herro, blessé, et de Kyle Lowry, a réussi à renverser la vapeur pour remporter une cinquième victoire consécutive.



Jimmy Butler, de retour après avoir manqué le match de samedi pour raisons personnelles, a inscrit 19 points et l'ancien joueurs des Spurs Josh Richardson a réussi deux tirs cruciaux dans les deux dernières minutes avant de conclure par une paire de lancers francs.



- Oubre dans les esprits -



À Philadelphie, Tyrese Maxey a contribué à la victoire d'une équipe des Sixers ébranlée par l'accident de la route qui a laissé l'ailier Kelly Oubre Jr. avec une côte cassée et d'autres blessures après avoir été heurté par un véhicule alors qu'il se promenait près de son domicile samedi.



Oubre a pu quitter l'hôpital, mais il était au centre des pensées de ses coéquipiers.



"Cela n'a rien à voir avec moi, c'est Kelly Oubre, mec", a déclaré Maxey - dont le précédent record en carrière était de 44 points - après avoir réussi 20 de ses 32 tirs, dont sept de ses 11 tentatives à trois points.



L'arrière de 23 ans a également ajouté sept rebonds et cinq passes à son brillant total personnel.



Joel Embiid, le MVP en titre de la NBA, a signé un double-double de 37 points et 13 rebonds, permettant aux Sixers de remporter leur huitième victoire d'affilée.



Le meneur des Pacers Tyrese Haliburton a lui aussi réussi un double-double (25 points, 17 passes), mais en vain.



A Los Angeles, Desmond Bane a marqué 27 points pour aider les Memphis Grizzlies à remporter leur deuxième victoire de la saison (105-101) contre les Clippers.



Les Grizzlies sont confrontés à la suspension de 25 matches de leur star Ja Morant, qui se prolonge jusqu'en décembre.



- Houston domine Denver -



Mais ils ont réussi à tenir tête à une équipe qui cherche encore à savoir comment utiliser au mieux sa nouvelle acquisition James Harden.



Les Clippers restent sur cinq défaites consécutives, dont quatre depuis l'arrivée de l'ancien meilleur joueur de la ligue dans le cadre d'un échange avec Philadelphie.



"Nous ne pouvons pas nous contenter de nous promener sur le plan offensif", a déploré le coach des Clippers, Tyronn Lue.



Les Houston Rockets ont eux remporté leur sixième victoire consécutive en résistant à un triple-double de la star de Denver Nikola Jokic, dans une victoire 107-104 contre les Nuggets.



Fred VanVleet a marqué 26 points et le Turc Alperen Sengun a ajouté 23 points pour les Rockets, qui améliorent leur bilan à six succès pour trois revers, après avoir amassé seulement 22 victoires la saison dernière.



Le quatrième triple-double de la saison de Jokic comprenait 36 points, 21 rebonds et 11 passes.



Le Serbe a réussi un tir à trois points à 19,5 secondes de la fin pour réduire l'avance des Rockets à 103-102, mais VanVleet a ensuite marqué deux lancers francs et Jae'Sean Tate a réussi à voler le ballon alors que Denver tentait de le récupérer et Houston a tenu bon.