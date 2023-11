Le musée LeBron James ouvrira ses portes à Akron, sa ville natale

Sur son site web, le musée "LeBron James' Home Court" est décrit comme "une promenade dans la vie et l'héritage de l'enfant d'Akron" qui était un adolescent prodige et qui est devenu une superstar mondiale et quatre fois le joueur le plus précieux de la NBA.

Le musée, situé dans la salle House Three Thirty de la fondation à Akron, promet "un voyage immersif qui offre un regard sur sa vie à travers des artefacts originaux".

Le Home Court proposera également "une expérience de narration multimédia qui offre un regard sur la vie de LeBron avec des objets jamais vus tout au long de son parcours, d'Akron à la NBA, aux Jeux olympiques, aux affaires, à la philanthropie et au-delà".

Les photos publiées sur les médias sociaux montrent une série de télévisions avec les moments forts de la carrière de James, une sélection de trophées et de souvenirs, y compris de ses années de football américain.

"Mon rêve a toujours été de mettre Akron sur la carte, alors avoir un endroit dans ma ville natale qui me permet de partager mon voyage avec mes fans du monde entier signifie beaucoup pour moi", a déclaré James dans une déclaration sur les médias sociaux.

Une visite autoguidée présentera des objets inédits appartenant à James, qui était une star du lycée sélectionnée en première position de la draft NBA 2003 par les Cavaliers de Cleveland, tout proches.

James a conduit les Cavs à leur première participation aux finales de la NBA en 2007 et a été élu meilleur joueur de la NBA en 2009 et 2010 avant de partir pour le Miami Heat, ce qui a provoqué la colère des fans mécontents des Cavs, certains brûlant même des maillots de James en signe de frustration.

James a remporté deux titres NBA et deux autres titres de MVP en quatre saisons avec le Heat, puis est revenu aux Cavaliers en 2014 et en 2016, conduit les Cavs à leur premier titre NBA, en battant Golden State en finale pour donner à Cleveland son premier champion sportif majeur depuis 1964.

James est reparti en 2018 pour rejoindre les Lakers de Los Angeles, qu'il a menés en 2020 au titre de champion de la NBA.

En février dernier, James a dépassé Kareem Abdul-Jabbar pour devenir le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA.