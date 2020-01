NBA: Milwaukee caracole désormais devant Toronto, hommages continus à Bryant

. In memoriam Kobe

Le Staples Center devait être bouillant ce mardi soir pour la troisième "bataille de L.A". Mais la mort de Bryant l'a recouvert du voile du deuil, provoquant son report. A la place, s'y est déroulée la célèbre émission "NBA ON TNT", qui a exceptionnellement posé son plateau sur le parquet pour un hommage à Bryant.

L'animateur Ernie Johnson Jr., ses consultants habituellement si blagueurs Shaquille O'Neal, Kenny Smith, Charles Barkley, ainsi que Steve Nash et Dwyane Wade, ont évoqué sa mémoire avec force anecdotes personnelles, prêtant du mieux qu'elles le pouvaient à aussi faire sourire, après les peines exprimées ces dernières heures.

O'Neal n'a cependant pu se retenir de pleurer: "je n'ai pas ressenti une douleur aussi profonde depuis un moment". Jerry West, une autre légende Laker, qui a choisi Bryant à la draft en 1996, fut aussi poignant, affirmant: "sa mort aura été le jour le plus triste de ma vie, je ne sais pas si je vais m'en remettre".

. Des Bucks records sans Giannis

Sans Giannis Antetokounmpo ménagé (épaule), Milwaukee n'a eu aucun mal à vaincre Washington (151-131) dans un match où les défenses étaient en mode "gruyère". Khris Middleton en a profité pour passer 51 points, record personnel (10 rbds, 6 passes). Eric Bledsoe a ajouté 34 points et 10 passes.

Avec ce 9e succès d'affilée, les Bucks, qui ont inscrit 88 points en première période (record de franchise), restent ultradominateurs à l'Est (41-6).

Washington, où Bradley Beal a encore cartonné (47 pts) glisse au 12e rang.

. Boston bat Miami, Toronto en profite

Dans la lutte pour la 2e place à l'Est, les Raptors ont fait la bonne opération, leur victoire contre Atlanta (130-114) se conjuguant avec la défaite du Heat face aux Celtics (109-101).

Gordon Hayward (29 pts, 9 rbds) et Jaylen Brown (25 pts, 5 passes) ont été performants en attaque, pour des C's excellents en défense, qui ont de fait profité de la maladresse à longue distance des Floridiens (9/37), habituellement plus efficaces.

Conséquence de ce troisième revers à domicile, Miami, talonné par Boston (4e), cède le costume de dauphin à Toronto, dont la huitième victoire d'affilée a dû beaucoup à ses guerriers Pascal Siakam et Serge Ibaka, 24 points chacun.

. Embiid réussit sa rentrée

De retour après avoir manqué neuf matches pour soigner un doigt, Joel Embiid a aidé Philadelphie à battre Golden State (115-104) avec 24 points et 10 rebonds. 24 comme le numéro que lui et la moitié de l'équipe portait, l'autre moitié ayant revêtu le 8, soient les deux chiffres de Bryant au cours de sa carrière.

Une vidéo a été diffusée et une minute de silence a été observée avant le match, dans le Wells Fargo Center où était exposé le maillot "33" porté par Kobe, natif de Philly, lorsqu'il était lycéen au Lower Merion High School.

Avec ce deuxième succès de rang, les Sixers remontent à la 5e place à l'Est.

. Denver et Dallas dans le dur

Nuggets et Mavericks marquent le pas, accusant chacun une troisième défaite en six matches, respectivement à Memphis (104-96) et contre Phoenix (133-104).

Celle de Dallas (6e) est peut-être plus "embarrassante", tant les hommes de Rick Carlisle sont passés à travers - hormis Luka Doncic (21 pts, 6 rbds) - semant à trois points (7/33) sans vraiment récolter.

Rayon Suns (11e), Devin Booker (32 pts, 9 passes) et DeAndre Ayton (31 pts, 9rbds) se sont régalés.

Chez les Grizzlies (8e) portés par Jonas Valanciunas (23 pts, 12 rbds), Denver (4e), encore privé de Jamal Murray (cheville) et Paul Millsap (genou), s'est juste réveillé trop tard après un départ poussif, malgré Nikola Jokic (25 pts, 13 rbds).

- Les résultats du Championnat nord-américain de basket-ball (NBA) après les matches disputés mardi:

Miami - Boston 101 - 109

Dallas - Phoenix 104 - 133

Cleveland - La Nouvelle-Orleans 111 - 125

Toronto - Atlanta 130 - 114

Memphis - Denver 104 - 96

Milwaukee - Washington 151 - 131

Charlotte - New York 97 - 92

Philadelphie - Golden State 115 - 104

Avec AFP