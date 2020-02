NBA: Les Bucks réagissent, les Nuggets craquent, les Raptors cavalent

. Milwaukee renaît au soleil

Comme face à Denver, Giannis Antetokounmpo a encore sorti un gros match (30 pts, 19 rbds, 9 passes), mais cette fois il n'était pas seul et cela s'est conclu par une victoire tranquille (129-108) aux dépens de Phoenix.

Khris Middleton, qui accompagnera son leader au prochain All-Star Game, a ajouté 25 points (8 rbds, 6 passes) et Brook Lopez (17 pts) a fait neuf fois "non" de l'index sous sa raquette après avoir contré des tentatives adverses.

En face, Devin Booker a réussi son match (32 pts, 7 rbds, 6 passes). Le frenchie Elie Okobo, pour une fois titulaire, a été limité à 2 pts, mais a tout de même distribué 4 passes (1 rbd).

Les Suns restent 11e à l'Ouest. Les Bucks dominent à l'Est.

. Denver, panne d'essence à Detroit

Moins de 48 heures après leur formidable performance collective à Milwaukee, les Nuggets n'ont pas su enchaîner chez les Pistons, vainqueurs après prolongation (128-123) après avoir pourtant compté 21 points de retard et perdu Derrick Rose sur blessure (aine). Résultat, ils cèdent la 2e place à l'Ouest aux Clippers.

Auteur d'un triple-double (39 pts, 11 passes, 10 rbds), Nikola Jokic était le seul à en avoir encore dans le moteur en réduisant le score à 126-123, d'un tir à trois points à moins de 30 secondes à jouer. Mais un alley-oop réussi par Thon Maker sur l'action suivante a éteint les espoirs de la franchise du Colorado.

L'accumulation des matches a forcément pesé, puisque les Nuggets, toujours privés de Paul Millsap (genou) et Jamal Murray (cheville) ont joué leur 3e match en quatre jours, ce dernier se déroulant en outre à 12h30 locales. Encore dans le rythme, ils ont d'ailleurs réussi 16 de leurs 20 premiers shoots pour mener 44-30. Jusqu'à ce que les minutes et la fatigue travaillent de concert en leur défaveur.

Les Pistons ont pu compter sur l'abattage à l'intérieur d'Andre Drummond (21 pts, 17 rbds), sur un banc prolifique (62 pts) et sur le bon match du Français Sekou Doumbouya (17 pts, 5 rbds).

. Toronto poursuit sa série

Imperturbable, le champion en titre a engrangé son 11e succès consécutif, record de franchise égalé, aux dépens de Chicago (129-102), après avoir mis un gros coup d'accélérateur en seconde période (69-39).

Les Raptors, qui s'affirment de plus en plus comme le dauphin de Milwaukee à l'Est - adversaire qu'ils avaient battu en finale de conférence l'an passé -, ont cette fois été portés par les 31 points (à 12/15 aux tirs) du remplaçant Terence Davis, le seul à avoir joué les 50 matches de son équipe cette saison.

Même sans Kawhi Leonard parti aux Clippers, et malgré plusieurs matches d'absence de ses joueurs majeurs, à présent tous opérationnels, Toronto est à un niveau de performance qu'on ne lui prêtait pas.

. Harden reprend son rythme

Il a fallu un excellent James Harden, tout proche du triple-double (40 pts, 10 rbds, 9 passes) pour que Houston vienne à bout de New Orleans (117-109).

Aux côtés du meilleur scoreur de la Ligue (35,6 pts de moyenne), Russell Westbrook a été plutôt maladroit (9/24) pour 22 points marqués tout de même.

"Nous essayons toujours de trouver le bon tempo et nous le ferons. Quand ce sera le cas, ce sera assez effrayant", a promis le barbu de Rockets 5e à l'Ouest.

Côté Pelicans (12e), Zion Williamson a été solide (21 pts, 10 rbds) et Brandon Ingram encore plus (28 pts, 12 rbds).

- Les résultats du Championnat nord-américain de basket-ball (NBA) après les matches disputés dimanche:

Toronto - Chicago 129 - 102

Houston - La Nouvelle-Orleans 117 - 109

Milwaukee - Phoenix 129 - 108

Detroit - Denver 128 - 123

Avec AFP