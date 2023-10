NBA : Joel Embiid porte Philadelphie

Joel Embiid a lui passé un bien meilleur dimanche avec les Sixers, survolant les débats face aux Blazers (126-98), et a rendu une copie impressionnante de 35 points, 15 rebonds et six contres.



San Antonio n'a pas existé sur le parquet des Clippers, prétendants au sacre cette saison, et "Wemby" a pu mesurer le chemin qui lui reste à accomplir pour s'illustrer face à de telles écuries.



40 points d'écart à la fin de la rencontre en faveur de Los Angeles (123-83), et 11 petits points (5 rebonds) pour le N.1 de la dernière draft, loin de sa prestation remarquable deux jours plus tôt, ponctuée d'un double double.



Lebron James (27 pts, 15 rbds) et les Lakers ont eux cédé après prolongation contre Sacramento (132-127), alors que les Warriors sont venus à bout de Houston (106-95), bien aidés par leur shooteur Stephen Curry, auteur de six paniers primés (24 pts).