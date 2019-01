NBA - Harden dans son jardin au Madison Square Garden

Depuis plusieurs semaines déjà, Harden est sur sa planète et n'en redescend plus.

Contre les Knicks, il a enchaîné un 21e match de suite à plus de 30 points et plus, du jamais-vu en NBA depuis le légendaire Wilt Chamberlain dans les années 1960.

Il a dépassé le seuil des 50 points pour la cinquième fois de la saison, a amélioré son record personnel d'un point (60 pts le 31 janvier 2018) et a échoué à une longueur du record de points marqués (62) au Madison Square Garden, établi en 2014 par son ancien coéquipier, Carmelo Anthony.

"Le +Garden+, c'est une salle historique pour la NBA, son public est l'un des meilleurs du Championnat, c'est plutôt cool de leur avoir offert un show ce (mercredi) soir", s'est félicité Harden, bien parti pour conserver le trophée de MVP (meilleur joueur de la NBA) remporté en juin 2018.

Sur ses cinq derniers matches, "The Beard" (littéralement la barbe) tourne à une moyenne incroyable de 52,2 points! En l'absence de Chris Paul et de Clint Capela, blessés, le meilleur marqueur du Championnat porte son équipe à bout de bras et passe beaucoup de temps sur les parquets (37,3 minutes par match).

- "Je n'ai pas le choix" -

"On a beaucoup d'absents, je n'ai pas le choix, tout ce qu'il faut faire pour gagner, je le ferai, le coach sait qu'il peut compter sur moi", a-t-il insisté, balayant toute idée de fatigue.

Son entraîneur Mike d'Antoni justement n'a plus de mots: "Il est tout simplement incroyable, il nous a encore sorti d'affaires, parce que notre match n'a pas été très bon", a-t-il constaté.

Malgré les statistiques XXL de Harden (17 sur 38 au tir, 22 sur 25 aux lancers francs, 15 rebonds et cinq interceptions), Houston a bien failli laisser échapper la victoire face à un adversaire en panne de confiance et avant-dernier de la conférence Est (10 v-36 d).

Portés par Allonzo Trier (31 pts), les Knicks sont même passés en tête dans la dernière minute grâce à une énorme bourde sur une remise en jeu de PJ Tucker.

Mais Eric Gordon les a crucifiés avec un panier à trois points à 12 secondes de la sirène, puis a fait échouer l'attaque de la dernière chance, avant de servir Harden qui a conclu sa prolifique soirée avec un dunk.

- Fin de saison pour Oladipo? -

"On aurait dû tuer le match bien avant, cela nous arrive souvent ces derniers temps, mais une fois que l'équipe sera au complet, je ne me fais pas de soucis, cela ira beaucoup mieux", a prévenu Harden alors que les Rockets, longtemps scotchés en bas de classement après un mois de novembre calamiteux, sont 5e à l'Ouest (27 v-20 d).

Star montante de la NBA depuis un an et demi, Victor Oladipo a sans doute joué son dernier match de la saison. Le meneur d'Indiana s'est blessé au genou droit juste avant la pause contre Toronto et a été évacué sur une civière.

Les Pacers ont confirmé que sa blessure était "sérieuse", tandis que la chaîne de télévision ESPN croit savoir qu'il allait devoir se faire opérer et qu'il serait indisponible jusqu'à la saison prochaine.

Les Pacers sont, malgré la sortie de leur meilleur marqueur (19,2 pts par match), venus à bout de Toronto (110-106) et ont consolidé leur 3e place à l'Est (32 v-15 d).

"Nous n'avions pas le choix, il fallait gagner pour lui", a expliqué son coéquipier Darren Collison.

A l'Est toujours, Boston, pourtant privé de Kyrie Irving, a enchaîné une 5e victoire de suite (123-103 face à Cleveland), et Philadelphie a pris le meilleur sur San Antonio (122-120) grâce aux 33 points et 19 rebonds de Joël Embiid.

- Résultats du Championnat nord-américain de basket-ball (NBA) après les matchs de mercredi:

Utah - Denver 114 - 108

Philadelphie - San Antonio 122 - 120

Boston - Cleveland 125 - 103

Brooklyn - Orlando 114 - 110

Miami - LA Clippers 99 - 111

New York - Houston 110 - 114

Chicago - Atlanta 101 - 121

Memphis - Charlotte 107 - 118

La Nouvelle-Orleans - Detroit 94 - 98

Indiana - Toronto 110 - 106

Avec AFP