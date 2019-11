NBA: gros score de Milwaukee face à Portland, Antetokounmpo intraitable

.Une victoire à très gros score (137-129) des Bucks de Milwaukee face aux Portland Trail Blazers.

Le Grec a signé par ailleurs 24 points et 19 rebonds, tandis que son coéquipier Eric Bledsoe assurait 30 points, permettant à Milwaukee de mener tout au long du match.

Cette sixième victoire consécutive propulse les Bucks à la tête de la conférence Est, avec 12 victoires et trois défaites. Ses poursuivants, Boston et Miami, ont autant de défaites, mais moins de victoires (11 et 10 respectivement).

Au lendemain d'un voyage fructueux chez les Hawks d'Atlanta, la 10e rencontre à l'extérieur sur les 14 premières de leur saison, les Bucks ont entamé une série de 12 matches sur 15 à domicile.

C'est le 16e triple-double (trois statistiques à 10 ou plus) de la carrière d'Antetokounmpo, acquis pour lui dès le troisième quart-temps, après un début de match plus compliqué.

"Je n'arrivais pas à passer à l'offensive. Les tirs ne rentraient pas et il y avait beaucoup de monde. Mais après j'ai réussi à trouver des coéquipiers qui étaient bien placés pour abattre les tirs. C'est ce qui a fait que j'ai pu faire 15 passes décisives. J'ai fait la moitié du travail et mes coéquipiers ont fait le reste", a analysé l'ailier grec de Milwaukee.

Cette performance n'a pas échappé à l'ailier de Portland, Carmelo Anthony, qui jouait son deuxième match avec les Trail Blazers après un an d'absence.

"Giannis est Giannis. C'est un dur à cuir. (...) Même en dehors de son triple double, quand on regarde ce qu'il a fait, on se dit +Oh il a fait un sacré match+", a reconnu Anthony.

- Ingram décisif face aux Suns -

Malgré tout "je pense que ce soir nous avons fait du bon travail. La plupart du temps, nous étions sur lui. On a mis un maximum de pression sur lui. Mais après il a trouvé ses coéquipiers, ils ont enchainé quelques paniers à trois points, et le match était lancé" pour eux, a-t-il ajouté.

Les Trail Blazers n'ont pourtant pas démérité, malgré les absences de leur meneur de jeu, Damien Lillard, et de Zach Collins et Hassan Whiteside.

CJ McCollum a ainsi inscrit 37 points, 10 passes décisives et six rebonds. Six autres joueurs de Portland ont également enregistré des statistiques à deux chiffres, dont Kent Bazemore (22 pts) et Carmelo Anthony (18 pts).

Mais cela n'aura pas suffit et les Trail Blazers continuent de plonger au classement de la conférence ouest: ils sont désormais avant-derniers avec seulement 5 victoires en 16 rencontres.

Dans l'autre match de la soirée, Phoenix l'a emporté pour la troisième fois consécutive sur le parquet de la Nouvelle-Orléans (124-121). C'est en revanche le troisième revers d'affilée pour les Suns.

Malgré un avantage à l'issue de la première mi-temps, la Nouvelle-Orléans n'a pu résister aux 28 points, 8 rebonds et 5 passes décisives de Brandon Ingram, qui a su se montrer décisif dans le money time.



- Les résultats et les classements du Championnat nord-américain de basket-ball (NBA) après les matches disputés jeudi:

Phoenix - La Nouvelle-Orléans 121 - 124

Milwaukee - Portland 137 - 129

Avec AFP