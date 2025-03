NBA: Curry flambe encore avec 40 points, LeBron et Doncic viennent à bout des Knicks

Curry aux fourneaux



Stephen Curry, la star des Warriors, traverse une période faste et le fait savoir en faisant trembler les filets des salles NBA, soir après soir, avec ses tirs lointains parfois hautement spectaculaires.



Le "chef" Curry a ainsi assaisonné les Brooklyn Nets à sa façon, très épicée, avec 40 points inscrits à 7 sur 13 de loin, dont un panier du "logo" des Nets, proche du milieu du terrain, juste avant la sirène de la mi-temps.



C'est toujours Curry qui a définitivement dressé l'assiette pour Golden State avec un panier à trois points à une minute du terme, puis en se montrant solide aux lancers francs, alors que l'écart laissait encore espérer Brooklyn, finalement battu 121 à 119.



La forme resplendissante du patron des "Dubs" correspond à une très bonne période pour son équipe, victorieuse de 10 de ses 12 derniers matches.



Les Warriors ont été renforcés le mois dernier par l'arrivée de Jimmy Butler (25 pts, 6 passes jeudi), en provenance de Miami, et se prennent à rêver de belles phases finales alors qu'ils sont 6e à l'Ouest (35-28), en position pour une qualification directe en play-offs.



James et Doncic font la paire



Golden state n'est pas la seule franchise californienne à tourner à plein régime: emmenés par LeBron James et Luka Doncic, 63 points à eux deux, les Lakers ont arraché un huitième succès de rang, 113 à 109, face aux New York Knicks.



Les deux stars ont réalisé un double-double (31 pts et 12 rebonds pour l'Américain, 32 pts et 12 passes pour le Slovène), et permis à L.A. de remonter la pente après un deuxième quart-temps raté.



En fin de match, Jalen Brunson (39 pts) et LeBron James se sont rendus coup pour coup, mettant les deux équipes à égalité à 99 partout, avant que Luka Doncic ne prenne les choses en main en début de prolongation, tandis que Brunson sortait sur blessure (foulure à la cheville).



"Ca a été une victoire difficile. Ca fait huit à la suite maintenant, et chaque match est un combat", a réagi Doncic.



Cette victoire permet à L.A. de conserver sa 2e place à l'Ouest, mais aussi au "roi James" de devenir le troisième joueur avec le plus grand nombre de succès (1002) en NBA, derrière Kareem Abdul-Jabbar et Robert Parish, juste devant Tim Duncan (1001).



Les Lakers enchaîneront samedi avec un autre choc à Boston, le champion en titre.



Tatum en patron



Sans surprise, les C's ont eux facilement battu (123-105) Philadelphie, privé de Joel Embiid, Paul George et Tyrese Maxey.



Jayson Tatum a inscrit 35 points et pris 7 rebonds alors que Boston n'a jamais laissé les 76ers prendre les commandes, comptant jusqu'à 30 points d'avance.



Payton Pritchard, en forme, a ajouté 19 points en sortie de banc.



Ailleurs, l'arrière de Chicago Coby White a inscrit 44 points et permis aux Bulls de gagner face à Orlando (125-123).