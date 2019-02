NBA: coup de jeune pour Wade, coup d'arrêt pour Boston

A 37 ans, à quelques semaines de ses adieux à la NBA, Wade a encore de beaux restes.

Le triple champion NBA, grand ami et ancien coéquipier de LeBron James, a marqué 25 points face à Golden State.

Il a surtout inscrit le panier de la victoire d'un improbable tir à trois points, en déséquilibre après avoir été contré par un joueur de Golden State.

"Cela faisait longtemps que cela ne m'était plus arrivé de marquer un buzzer beater (panier de la victoire à la dernière seconde, NDLR), c'est complétement fou", a-t-il déclaré, encore incrédule.

"C'est fort pour moi de vivre ça peut-être pour la dernière fois de ma carrière, en plus contre une telle équipe", s'est réjoui Wade.

Beau joueur, l'entraîneur de Golden State Steve Kerr a salué le sang-froid et l'adresse de Wade: "Dès que j'ai vu le ballon partir, j'ai su qu'il allait marquer. C'était un shoot incroyable", a-t-il reconnu.

Miami n'aurait jamais dû attendre la dernière seconde pour sceller sa victoire.

La franchise floridienne a outrageusement dominé les doubles champions NBA en titre grâce à Goran Dragic (27 pts) et comptait déjà 24 points d'avance avant la pause (69-45).

- Lillard crucifie Boston -

Mais, comme souvent cette saison, les Warriors se sont réveillés au retour des vestiaires et sont devenus irrésistibles à l'image de Klay Thompson (36 pts, dont 7 tirs primés) et Kevin Durant (29 pts).

La franchise d'Oakland est passée en tête pour la première fois du match à trois minutes de la sirène grâce à Thompson.

Mais un lancer franc raté par Durant à 13 secondes de la fin du temps réglementaire et un énième exploit de Wade ont coûté cher aux Warriors.

Ils conservent la première place de la conférence Ouest (43 v-18 d), mais peuvent être débordés jeudi par Denver (42 v-18 d) qui reçoit Utah.

A l'Est, rien ne va plus pour Boston qui traverse sa plus mauvaise passe de la saison au pire moment.

Surclassés la veille à Toronto (118-95), les Celtics n'ont pas fait mieux à domicile. Ils n'ont tenu le choc face aux Trail Blazers que pendant les deux premières périodes.

La franchise la plus titrée de l'histoire de la NBA a perdu pied au retour des vestiaires face à Damian Lillard, survolté avec ses 15 points (sur un total de 33) durant le seul 3e quart-temps.

- Les Lakers prennent leur revanche -

Le meneur de Boston Kyrie Irving a pourtant marqué 31 points, mais son équipe a été dominée dans tous les secteurs du jeu, notamment au rebond (48 pour Portland, contre 41 à Boston).

Boston, présenté en début de saison comme la nouvelle place forte de la conférence Est, est 5e (37 v-25 d) et s'éloigne toujours plus des cadors, Milwaukee, vainqueur après prolongation à Sacramento (141-140), et Toronto.

De son côté, Portland est 4e à l'Ouest (38 v-23 d) après avoir enchaîné une cinquième victoire consécutive, la quatrième à l'extérieur.

Les Lakers ont pris leur revanche sur la Nouvelle-Orléans qui les avaient battus samedi (128-115). Ils se sont imposés 125 à 119 avec 33 points de LeBron James et 19 points et dix passes décisives de Rajon Rondo.

La franchise californienne a tremblé jusqu'au bout mais a grappillé une place au classement (10e, 30 v-31 d).

"Par rapport à nos deux derniers matches perdus, on a réussi cette fois un match plein, avec beaucoup d'intensité", a souligné James.