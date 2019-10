NBA: c'est Halloween avant l'heure pour Golden State

. Le masque des Warriors

Halloween n'a lieu que jeudi prochain, mais les Warriors nagent déjà en plein cauchemar avec deux humiliations subies pour débuter la saison. Après la gifle reçue à domicile par les Los Angeles Clippers (141-122), c'est une fessée qu'ils ont récoltée à Oklahoma City (120-92).

Face au Thunder, ils n'ont tout simplement pas existé pendant trois quart-temps, accusant jusqu'à 42 points de retard. Jamais sous son ère débutée en 2014, l'entraîneur Steve Kerr avait dû déplorer pareille débandade de ses Warriors.

"Je ne pensais pas qu'on se ferait botter le cul comme ça, c'est dur", a confié Draymond Green après la rencontre, ajoutant: "j'aimerais nous voir jouer plus dur, mais la réalité c'est que nous sommes nuls à ch... actuellement".

Un constat qui sonne comme un terrible aveu d'impuissance, étant donné que les triples champions NBA (2015, 2017, 2018; finalistes en 2016 et 2019) sont privés de Kevin Durant, parti à Brooklyn, et de Klay Thompson, indisponible jusqu'au printemps (genou gauche). La saison de fin de règne risque d'être longue et pénible pour Stephen Curry.

. Davis tout-puissant

Si contre Utah, LeBron James a été le patron pour mener Los Angeles à sa première victoire, cette fois c'est Anthony Davis qui a joué ce rôle lors du succès (120-101) contre Charlotte.

Face aux Hornets, James a été en dedans pendant trois quarts-temps, avant de se réveiller sur la fin (20 pts, 12 passes tout de même). Alors Davis s'est démultiplié (29 pts, 14 rbds, 3 contres, 3 passes), sa présence sous les deux raquettes s'avérant dévastatrice, bien aidé également par un Dwight Howard retrouvé (16 pts, 10 rbds, 4 contres).

. Duel de duos

Damian Lillard et CJ McCollum, 63 points à eux deux, face à Luka Doncic et Kristaps Porzingis, auteurs de 61. Deux points qui font la différence, puisque c'est avec cette courte marge que les Blazers se sont finalement imposés à Dallas (121-119) au terme d'un match palpitant et indécis jusqu'au bout.

Durant le 4e quart-temps, il aura fallu un challenge demandé par l'entraîneur de Portland Terry Stotts, pour peut-être faire basculer la décision à 8 secondes de la fin, après que Lillard a donné un court avantage à 120-119. Après visionnage vidéo, la faute sifflée contre son équipe a été annulée et avec elle les deux lancers francs promis à Dallas.

C'est Kent Bazemore qui a finalement conforté d'un lancer franc le 2e succès de rang des Blazers, infligeant par la même leur premier revers aux Mavs.

. Connaissez-vous Ja Morant ?

Défendre sur Kyrie Irving lorsqu'il a la possession de la gagne est périlleux. Surtout quand on n'a pour seule expérience que deux matches de NBA dans les pattes. Pourtant Ja Morant, le rookie de Memphis, a éclipsé la star des Nets en ne mordant pas à sa feinte et en contrant son tir, pour envoyer les deux équipes en prolongation.

Agé de 20 ans, Morant n'a alors pu s'empêcher de rire comme un gamin, n'en revenant pas de son exploit. Avant ce geste décisif, il avait égalisé à 120-120, inscrivant 17 points dans ce quart-temps pour 30 au final. Cinq minutes plus tard, sa 9e passe a permis à Jae Crowder d'assommer les Nets d'un tir à trois points au buzzer (134-133 a.p.).



-Les résultats du Championnat nord-américain de basket-ball (NBA) après les matches disputés dimanche:

LA Lakers - Charlotte 120 - 101

Dallas - Portland 119 - 121

Minnesota - Miami 116 - 109

Memphis - Brooklyn 134 - 133 a.p.

Oklahoma City - Golden State 120 - 92



Avec AFP