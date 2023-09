Naissance de l'Alliance des Etats du Sahel : l'analyse de Seidik Abba

No media source currently available

The URL has been copied to your clipboard

The code has been copied to your clipboard.

Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont signé samedi une "Charte du Liptako-Gourma" qui a créé "l'Alliance des États du Sahel". Son but est "d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle". La charte prévoit que toute atteinte à la souveraineté et à l'intégrité du territoire d'une ou plusieurs parties contractantes sera considérée comme une agression contre les autres parties et engagera un devoir d'assistance et de secours de toutes les parties. Pour une anlayse, Yacouba Ouédraogo a joint, à Paris, en France, Seidik Abba, analyste politique, auteur du livre « Mali, Sahel, notre Afghanistan à nous.»