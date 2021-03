Morgan Stanley devient la première grande banque à offrir des Bitcoin

Dans une note interne, la banque a informé ses conseillers financiers qu'elle donnerait le coup d'envoi à l'accès à trois fonds attribuant aux clients la propriété de Bitcoin, selon CNBC, citant des sources proches du dossier.

Toujours d’après ces informations, Morgan Stanley a pris cette décision en faveur de la crypto-monnaie après une demande croissante de ses clients en ce sens.

Morgan Stanley n'a fait aucun commentaire dans l’immédiat, rapporte Reuters.

Samedi, le Bitcoin a atteint un record de 61,781.83 dollars, mais a depuis chuté alors que les investisseurs consolidaient leurs gains mais aussi suite aux informations faisant état de l'intention de l'Inde d'interdire les crypto-monnaies.

La crypto-monnaie est de plus en plus acceptée ces derniers temps, avec Tesla Inc et Square Inc d'Elon Musk pariant dessus.

Le mois dernier, Bank of NY Mellon Corp a formé une nouvelle unité pour aider les clients à détenir, transférer et émettre des actifs numériques.

L'accès aux fonds ne sera autorisé qu'aux personnes qui ont au moins 2 millions de dollars d'actifs détenus par la banque. Les entreprises d'investissement disposant d'au moins 5 millions de dollars à la banque seront également éligibles. Dans les deux cas, les comptes doivent dater d'au moins six mois, selon le informations rapportées par CNBC.

La banque limitera les investissements à 2,5% de la valeur nette totale, même pour les investisseurs disposant de suffisamment d'actifs pour se qualifier, indiquent les sources.

Les deux fonds qui seront proposés proviennent de Galaxy Digital, société financière dédiée à la crypto-monnaie fondée par Michael Novogratz. Le troisième fonds est un effort conjoint du gestionnaire d'actifs FS Investments et de la société bitcoin NYDIG. Les clients pourraient commencer à investir dans ces fonds le mois prochain, selon les informations.