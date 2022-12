Mondial: une ONG offre un espace sûr aux Soudanaises pour suivre les matchs

Des femmes et des enfants assistent à des matchs de la Coupe du monde lors de projections organisées par un groupe de défense des droits des femmes dans la capitale soudanaise, Khartoum.

Le groupe, nommé "al-Haresat" ou l'initiative des tutrices, affirme qu'il offre un espace sûr aux femmes pour regarder des matchs, une opportunité souvent limitée aux hommes dans les cafés et les espaces publics, pour montrer à la société que les femmes aiment aussi le football.

"'Regardons ensemble' est le slogan des séances de visionnage de la Coupe du monde à l'initiative "al-Haresat". Nous voulions donner aux femmes la possibilité de regarder des matchs dans un lieu spécial qui leur soit confortable, étant donné que cela n'existe pas. pour les femmes”, affirme Samar Tag Al-Ser, membre de “Al-Haresat” ou “Initiative des femmes gardiennes.

“Nous voulions leur donner cet espace sans aucun souci et en même temps montrer à la société qu'il y a des femmes qui aiment le football et le comprennent très bien”, poursuit-elle.

Cette année, la Coupe du monde au Qatar coïncide avec 16 jours d'activisme contre la violence sexiste, que le groupe a utilisés pour se souvenir des femmes victimes de violence.

Parmi ceux-ci figure Set al-Nofour, une militante soudanaise qui a été tuée lors des manifestations anti-gouvernementales qui ont balayé le pays depuis fin 2018, dont la photo était détenue par les femmes qui ont regardé le match Brésil-Suisse lundi 28 novembre.

"L'idée de Set al-Nofour est que nous voulions qu'elle soit présente avec nous. La Coupe du monde coïncide avec les 16 jours d'activisme contre la violence sexiste. Nous avons décidé de commencer les 16 jours avec Set al-Nofour et d'enchaîner les activités liées au football avec d'autres visant à mettre fin à la violence sexiste”, explique Samar Tag Al-Ser, membre de “Al-Haresat”.

Elle ajoute: “Set al-Nofour pour nous est le reflet de cette idée et qu'il y a encore de la violence contre les femmes et que nos martyrs vivent avec nous. Set al-Nofour représente les femmes martyres au Soudan, nous avons décidé de célébrer et de nous souvenir d’elle."

Après l'éviction de l'ancien président Omar al-Bashir en 2019, le Soudan a lancé une ligue de football féminin, une décision qui a permis aux joueuses de faire pression pour une acceptation plus large.

Sous Bashir, le Soudan était gouverné selon une interprétation stricte de la charia et négligeait largement la participation des femmes aux sports. [Ces dernières se sont battues pour faire changer la donne].

"Nous sommes des joueuses de football et nous avons pris nos droits, cette cause a atteint la FIFA et a fait pression sur la fédération de football pour que nous jouions et que nous ayons une ligue pour les femmes et que nous choisissions des femmes pour l'équipe nationale et très Heureusement, certaines des filles sont maintenant payées. Nous prenons de très bonnes mesures et le nombre de nos équipes a augmenté”, témoigne Salma Awad, joueuse soudanaise.

Actuellement, le Soudan compte une ligue féminine de football, la Sudanese Women’s Football League, et d’un championnat à 21 équipes divisé en quatre groupes.