Le Real souffre face à Al-Ahly mais visera un 5e titre au Mondial des clubs

Ils pourront peut-être compter sur Karim Benzema et Eder Militao pour ce match. Les deux joueurs récemment blessés et restés à Madrid, vont rejoindre Rabat. "Ils ne se sont pas complètement remis (...) Ils s'entraîneront vendredi et ensuite nous verrons", a déclaré l'entraîneur Carlo Ancelotti après la victoire contre Al-Ahly.



Face aux Egyptiens, les Madrilènes ont marqué juste avant et juste après la pause par Vinicius (42e) et Federico Valverde (47e). Mais ils ont encaissé un penalty d'Ali Maaloul (64e), en ont raté un par Luka Modric, avant de se mettre à l'abri sur le fil grâce à Rodrygo (90+2) et Sergio Arribas (90+8).

Après de multiples occasions en première période, l'équipe de Carlo Ancelotti a finalement trouvé le chemin des filets par Vinicius. Le Brésilien a profité d'une erreur du défenseur Mahmoud Metwaly pour tromper l'expérimenté Mohamed El-Shenawy (34 ans) d'une jolie balle piquée (42e).



Au retour des vestiaires, Federico Valverde a doublé la mise en reprenant une frappe de Rodrygo repoussée par le gardien égyptien (47e). Mais une faute d'Eduardo Camavinga sur Hussein El Shahat a offert un penalty aux Egyptiens, transformé par Ali Maaloul (65e) face à Andriy Lunin, remplaçant de Courtois, forfait pour ce Mondial.



Vingt minutes plus tard, après une faute dans la surface d'Amr El Solia sur Vinicius, l'arbitre uruguayen Andrés Cabrera a cette fois fait appel à l'assistance vidéo. Comme c'est le cas depuis le début de ce Mondial des clubs, l'arbitre est autorisé en cas de recours à la VAR à annoncer et expliquer au public sa décision, via son micro. "Penalty decision, foul by number 17", a lancé l'Uruguayen aux 43.000 spectateurs du stade Moulay-Abdallah, acquis à la cause du Real.



Mais Luka Modric n'a pas assez appuyé sa tentative face à El-Shenawy (87e) et le Real a souffert jusqu'aux buts dans le temps additionnel de Rodrygo, servi par une talonnade de l'entrant Dani Ceballos (90+2), et Sergio Arribas (90+8), entré en fin de rencontre également.



Les Madrilènes tenteront d'effacer samedi en finale leur début d'année 2023 mitigé, avec une défaite en Supercoupe d'Espagne mi-janvier et plusieurs contre-performances en championnat. Deuxième de Liga, le Real a déjà huit longueurs de retard sur le leader, le FC Barcelone.