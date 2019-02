Mnangagwa réassigne 4 généraux à des postes diplomatiques

A la suite du doublement des prix des carburants en janvier, des émeutes ont éclaté dans le pays. Elles ont été matées par l'armée et la police et ont fait au moins 17 morts, selon des ONG.

Le président Mnangagwa, en tournée à l'étranger au moment des violences, avait promis des enquêtes et, le cas échéant, des sanctions contre les auteurs d'exactions.

Il vient de procéder à sa première réorganisation au sein de l'armée depuis son arrivée au pouvoir en novembre 2017.

Les généraux Martin Chedondo, Douglas Nyikayaramba, Anselem Sanyatwe et Shebba Shumbayawonda rejoignent le ministère des Affaires étrangères, a annoncé lundi The Herald, citant le chef du cabinet du président, Misheck Sibanda.

"Son excellence le président et commandant en chef des forces de défense du Zimbabwe tient à remercier les quatre officiers d'avoir servi leur pays avec honneur et dévouement dans les forces armées, et leur souhaite une carrière brillante dans la diplomatie", a précisé la présidence.

Aucune explication officielle n'a été donnée pour ces changements de postes.

Cette annonce intervient alors que le vice-président zimbabwéen Constantino Chiwenga, ancien chef d'état-major de l'armée, "ne se sent pas bien", selon le même journal.

Ce dernier avait dirigé le coup de force qui a provoqué la chute en novembre 2017 du président Robert Mugabe et porté au pouvoir Emmerson Mnangagwa.