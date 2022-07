Mission du FMI à Tunis pour des négociations sur un prêt

L'acteur tunisien Hichem Rostom, qui avait joué dans des films célèbres comme le "Patient anglais" est décédé mardi à l'âge de 75 ans, a annoncé le ministère tunisien de la Culture.

Ce docteur en littérature et en histoire de théâtre avait commencé sa carrière d'artiste il y a plus de 50 ans et participé à des dizaines de films tunisiens, français, italiens, anglais et allemands.

Il a fait ses études supérieures en France où il a travaillé comme animateur au Théâtre national populaire avant de se lancer dans le cinéma, décrochant des rôles dans plusieurs films dont le "Patient anglais" d'Anthony Minghella (1997), Paparazzi d'Alain Berberian (1998) ou encore l'Or noir de Jean-Jacques Annaud (2011).

Après son retour en Tunisie en 1988, il a joué dans plusieurs films et séries de télévision à succès.

En Tunisie, où il était considéré comme l'acteur le plus célèbre de sa génération, il a dirigé deux éditions des Journées théâtrales de Carthage et a été l’un des fondateurs du festival "Rouhaniyet" de chants spirituels et soufis.