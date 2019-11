Milkmaid : dénoncer les violences faites aux femmes et au filles

No media source currently available

The URL has been copied to your clipboard

The code has been copied to your clipboard.

Au siège de l’UNICEF à New York, à l’occasion des 16 jours d’activisme annuel visant à mettre fin à la violence faite aux femmes et aux filles, une projection inédite du film nigérian The Milkmaid, a été organisée dans le cadre de l’initiave onusienne Spotlight. The Milkmaid, La laitière en français, est un film de Desmond Ovbiagele, un financier Nigérian reconverti dans le cinéma. Ce film engagé raconte l’histoire de deux sœurs dont les vies ont été bouleversées par la violence des insurrections militantes d’une région rurale du nord du Nigéria. Plus de précisions dans ce reportage de notre correspondante à New York, Dilly Dicko.