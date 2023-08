Lionel Messi déjà dans l’histoire de l’Inter Miami

Le samedi 19 août 2023 restera sans nul doute parmi les dates emblématiques pour les aficionados de l’Inter Miami. Outre le simple fait de remporter un titre, cette date témoigne de la capacité de la formation floridienne à s'imposer dans la Leagues Cup, un tournoi d'envergure organisé conjointement par la Major League Soccer et la prestigieuse ligue mexicaine.



Mais cette consécration n’aurait été envisageable sans le talent et la détermination d'un certain Lionel Messi. Récemment recruté par l'équipe co-détenue par l'ex-international anglais, David Beckham, Messi a rapidement endossé le rôle de leader. Il est d'ailleurs à l'origine du premier but, inscrit à la 23e minute, suite à une frappe aussi brillante qu’inattendue depuis l’extérieur de la surface adverse.

Tirs au but : un suspense insoutenable

L'ambiance était électrique ce jour-là. Le stade, comble, résonnait des chants et des cris des supporters, et a littéralement explosé suite au but de Messi. Walker Zimmerman, défenseur américain et adversaire du jour, a partagé après le match : "Face à Messi, on sait toujours qu'il peut faire la différence à tout moment. J'ai tenté d'intervenir, mais sa frappe était imparable."



La suite du match ne fut pas de tout repos. Fafà Picault a ramené Nashville dans la partie à la 56e minute. Les deux équipes se sont ensuite rendu coup pour coup, avec des occasions franches de chaque côté. Messi, toujours lui, a même frôlé le doublé avec une frappe sur le montant.

Les prolongations n'ayant pas départagé les équipes, c'est lors d'une séance de tirs au but haletante que le sort du match s'est décidé. Chaque tireur, sous une pression immense, s'est approché du ballon avec la ferme intention de tromper le gardien adverse. Jusqu'à cet ultime tir, où le gardien de l’Inter Miami s'est interposé face à Elliot Panicco, portier de Nashville.

Messi, phénomène à Miami



Cette rencontre, conclue sur le score de 10 à 9 en faveur de l’Inter Miami, est le parfait reflet de la tension et de la passion qui ont animé les joueurs et les supporters. Pour Messi et son nouveau club, c'est la confirmation d'un choix audacieux et gagnant. Moins d'un mois après son arrivée, l'ancien parisien a déjà inscrit dix buts en sept matchs.



Ce nouvel élan, impulsé par la légende argentine, a non seulement remis l’Inter Miami sur le devant de la scène, mais a également provoqué un engouement sans précédent. Les stades se remplissent, les sponsors se bousculent, et les fans du monde entier suivent avec passion les performances du sextuple Ballon d'or. David Beckham, impressionné, conclut : "Avec Messi, chaque match ressemble à un grand film hollywoodien."