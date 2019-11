Mauricio Pochettino limogé par Tottenham

"Les résultats domestiques à la fin de la saison dernière et au début de celle-ci ont été extrêmement décevants", a expliqué le club de Londres, actuel 14e du championnat d'Angleterre.

Le technicien de 47 ans était arrivé sur le banc des Spurs en 2014.

Tottenham n'a plus remporté de match (trois nuls, deux défaites) de Premier League depuis la réception de Southampton (2-1), le 28 septembre.

"Nous avons une équipe pleine de talent, nous devons retrouver l'énergie pour offrir une saison positive à nos supporters", a ajouté le président Daniel Levy.

Ancien défenseur du PSG (2001-2003), l'Argentin a guidé les Spurs vers une finale de la Ligue des champions, perdue contre Liverpool (2-0) la saison dernière, ainsi qu'une deuxième place en championnat en 2017.

Mais il n'a pas résisté aux résultats actuels décevants et un jeu en déliquescence alors que Tottenham pointe à onze longueurs de la 4e place, synonyme de Ligue des champions et essentielle pour le club et son nouveau stade terminé en avril 2019.

Selon la presse anglaise, Eddie Howe (Bournemouth), Carlo Ancelotti (Naples), Julian Nagelsmann (RB Leipzig) ou Massimiliano Allegri (libre) feraient figure de favoris pour remplacer Pochettino.