Maroc: deux nouvelles dépouilles de migrants retrouvées après un naufrage

"Un premier corps a été repêché vendredi, le deuxième dimanche", a indiqué à l'AFP Salem Aberdam, président de la commune de Mirleft (sud), précisant que le bilan de ce drame s'élève désormais à quinze morts.



Les autorités marocaines avaient retrouvé le 30 décembre les corps de 13 migrants marocains après le chavirement de leur bateau de fortune, près de Mirleft. Un total de 45 personnes se trouvaient à bord de cette embarcation qui se dirigeait vers Las Palmas dans l'archipel espagnol des Canaries, selon le site d'information Hespress.

"Les recherches se poursuivent pour retrouver les corps des migrants toujours disparus", a précisé M. Aberdam. La gendarmerie a arrêté un jeune homme de 26 ans, originaire d'une commune rurale de la province de Guelmim (sud), soupçonné d'être impliqué dans cette opération d'immigration clandestine meurtrière, a rapporté dimanche le média Hespress.



Quatre autres personnes ont été identifiées et les recherches sont en cours pour les arrêter, a précisé le site arabophone. Situé à la pointe nord-ouest de l'Afrique, le Maroc est un pays de transit pour de nombreux migrants notamment sub-sahariens qui cherchent à rejoindre l'Europe, depuis ses côtes atlantique ou méditerranéenne.



Selon un rapport de l'ONG espagnole Caminando Fronteras, plus de 11.200 migrants sont morts ou ont disparu depuis 2018 en tentant de rejoindre l'Espagne, soit six par jour en moyenne. A elle seule, la route entre les côtes nord-ouest de l'Afrique et les îles Canaries comptabilise 7.692 migrants morts, selon Caminando Fronteras.



A partir de la fin 2019, le nombre de migrants tentant la traversée clandestine à travers la périlleuse route migratoire atlantique a bondi lorsque les patrouilles en Méditerranée se sont intensifiées.



En 2022, l'immigration clandestine a baissé de 25,6% par rapport à l'année précédente, avec 31.219 arrivées contre 41.945 en 2021, selon des derniers chiffres du ministère de l'Intérieur espagnol.