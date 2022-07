Mario Draghi à Alger pour signer des accords notamment sur le gaz

Le sommet auquel prennent part six ministres italiens en plus du chef du gouvernement "vise à confirmer le partenariat privilégié dans le secteur de l'énergie", selon les services du Premier ministre italien. Les accords concerneront aussi la justice, les micro-entreprises et start-ups, la coopération industrielle, le développement durable et la protection du patrimoine culturel, selon la même source.



L'Algérie qui entretient des relations privilégiées avec l'Italie est devenue ces derniers mois son premier fournisseur en gaz, après avoir été longtemps devancée par la Russie d'où provenaient 45% des importations gazières de la péninsule. Plusieurs pays se sont tournés vers l'Algérie pour réduire leur dépendance de la Russie depuis qu'elle a envahi l'Ukraine fin février.

Alger a annoncé vendredi, via l'agence officielle APS, qu'elle allait augmenter dès cette semaine de 4 milliards de m3 supplémentaires les livraisons du géant étatique algérien Sonatrach au groupe italien ENI et à ses autres partenaires italiens. L'accord pour un accroissement des volumes avait été annoncé par M. Draghi lors de sa dernière visite à Alger en avril. Mais à l'époque, il n'avait donné aucun chiffre.



ENI avait précisé en avril que cet accord allait utiliser "les capacités de transport disponibles du gazoduc (Transmed) pour assurer une plus grande flexibilité d'approvisionnement en énergie, et fournir progressivement des volumes croissants de gaz à partir de 2022, (afin d'arriver) à 9 milliards de mètres cubes de gaz par an en 2023-24".



ENI, présente en Algérie depuis 1981, gère avec Sonatrach le gazoduc TransMed qui relie l'Algérie à l'Italie, via la Tunisie. Il a une capacité allant jusqu'à 32 milliards de mètres cubes par an.



Depuis le début de l'année, l'Algérie a livré à l'Italie, 13,9 milliards de m3 dépassant de 113% les volumes prévisionnels. Elle prévoit de lui fournir 6 milliards de m3 supplémentaires d'ici fin 2022, selon l'APS. Le contrat gazier entre les deux pays a été renouvelé en mai 2019 pour une durée de huit ans jusqu'en 2027, en plus de deux années optionnelles supplémentaires.