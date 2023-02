Une défenseure des droits humains dans le viseur des autorités maliennes

Aminata Cheick Dicko a souligné vendredi dans une intervention filmée devant le Conseil de sécurité les exactions commises par les "terroristes", mais aussi l'implication des "partenaires militaires russes" de l'armée malienne dans "la commission (de) violations graves des droits de l'Homme et du droit international humanitaire".

Mme Dicko est vice-présidente de l’observatoire Kisal, organisation qui documente les atteintes aux droits humains dans le centre du Mali et apporte son soutien aux victimes. Elle avait été invitée à s'exprimer par la présidence du Conseil de sécurité, assurée par le Japon, lors d'une réunion sur l'avenir de la mission de paix de l'ONU au Mali, a indiqué la Minusma.



Les colonels qui ont pris en 2020 par la force la tête de ce pays en proie au jihadisme se sont détournés de la France et ses partenaires, et tournés vers la Russie. Ils ont fait appel au groupe de sécurité privé russe Wagner, régulièrement accusé d'exactions, disent les Occidentaux et un certain nombre d'organisations. La junte dément et parle de coopération militaire d'Etat à Etat avec la Russie.



Le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, présent à New York, a immédiatement réagi à l'intervention de Mme Dicko, une "déléguée", que "nous ne connaissons pas". Il a mis en doute sa "crédibilité et (sa) représentativité". "L’instrumentalisation de la société civile pour des agendas cachés ne sert pas la cause de la société civile", a-t-il affirmé.



Depuis, les organisations favorables à la junte ont attaqué Mme Dicko qui fait l'objet d'insultes et de menaces sur les réseaux sociaux, certaines la qualifiant de "traitre" instrumentalisée par l'Occident. D'autres internautes défendent en revanche "son courage".



Le Collectif pour la défense des militaires (CDM), réputé proche de la junte, a porté plainte contre elle. Aminata Cheick Dicko "usurpe le titre honorifique de la société civile malienne pour s'attaquer à notre vaillante armée et aux autorités", dit-il dans un communiqué.



Le Conseil national de la société civile du Mali s'est désolidarisé des propos de Mme Dicko et affirmé "que ses propos n'engagent que sa personne et son association".



Les campagnes à l'encontre de ceux qui émettent des critiques contre la junte – militants des droits humains comme journalistes – pouvant mener à leur détention sont fréquentes au Mali depuis l'arrivée au pouvoir des militaires, selon les organisations de défense des droits humains.