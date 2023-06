Un Casque bleu tué et 4 gravement blessés dans le nord du Mali

Une patrouille "a été la cible d'une attaque complexe" près de Ber où elle a d'abord heurté une mine avant d'essuyer des tirs, a rapporté la Minusma sur Twitter, des informations confirmées à l'AFP par une porte-parole.

Les "informations préliminaires" font état d'un mort et quatre blessés graves, a dit la Minusma. Elle n'a pas précisé la nationalité des Casques bleus.



Le Mali est en proie depuis 2012 à une crise sécuritaire profonde partie du nord et qui s'est propagée au centre du pays et au Burkina Faso et au Niger voisins. Il est livré aux exactions des groupes armés affiliés à Al-Qaïda et à l'organisation Etat islamique, mais aussi aux violences des groupes proclamés d'autodéfense, des bandits et même des forces régulières.



La Minusma, avec environ 12.000 soldats déployés, est une cible privilégiée des jihadistes qui visent la présence étrangère et les symboles de l'Etat. Depuis sa création en 2013, 186 de ses membres sont morts dans des actes hostiles. C'est la mission de l'ONU ayant subi le plus de pertes dans le monde ces dernières années.