Le journaliste malien porté disparu retrouvé "sain et sauf"

"Aliou Touré, directeur de publication du journal Le Démocrate (privé), est rentré chez lui sain et sauf", a affirmé la cellule de crise des organisations professionnelles, formée de plusieurs associations de journalistes, dans un communiqué transmis à l'AFP.

Les circonstances dans lesquelles M. Touré a été retrouvé n'ont pas été précisées par la cellule qui a prévu une conférence de presse mardi matin à Bamako. Le journaliste avait été porté disparu jeudi à Bamako, avaient indiqué vendredi à la presse le collectif pour le développement de la République (CDR), dont il est le secrétaire administratif, et la Maison de la presse, une organisation professionnelle de la presse.



Il avait, ce jour-là, participé à l'animation d'une conférence de presse pour réclamer la libération de son confrère Mohamed Youssouf Bathily, dit Ras Bath, animateur connu et figure du CDR. Ras Bath a été inculpé et écroué le 13 mars après avoir déclaré que l'ex-Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga, mort en détention il y a un an sous la junte, avait été "assassiné".

Soumeylou Boubèye Maïga avait été entre 2017 et 2019 le Premier ministre du président Ibrahim Boubacar Keïta, renversé en août 2020 par des colonels toujours au pouvoir aujourd'hui. Aliou Touré a remplacé Ras Bath au micro de l'émission que celui-ci animait sur la radio Renouveau FM.



Les voix discordantes peinent désormais à se faire entendre au Mali. L'ONG Reporters sans frontières écrivait dans un rapport publié la semaine dernière que l'exercice de la profession de journaliste ne cessait de devenir plus difficile au Sahel, entre la violence des jihadistes et des groupes armés d'une part, et les pressions exercées d'autre part par les autorités et les régimes militaires.