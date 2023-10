L'ONU quitte son camp de Kidal, ville stratégique du nord du Mali

"Nous avons pris le départ de Kidal ce (mardi) matin", a dit à l'AFP un responsable de la mission sur place, précisant que l'évacuation se faisait par la route. Cette vaste et délicate opération est anticipée depuis des semaines comme la plus lourde de menaces.



Kidal est sous le contrôle de la rébellion à dominante touareg. Ces groupes armés qui avaient conclu un cessez-le-feu et un accord de paix avec le gouvernement en 2014 et 2015 viennent de reprendre les hostilités sur fond de départ annoncé de la mission onusienne, la Minusma. Ils s'opposent à ce que la Minusma remette ses camps aux autorités nationales.



Les colonels qui ont pris le pouvoir par la force en 2020 ont fait de la restauration de la souveraineté sur le territoire leur mantra. La junte a réclamé et obtenu du Conseil de sécurité en juin le départ de la Minusma déployée depuis 2013 dans ce pays en proie au jihadisme et à une profonde crise multidimensionnelle.