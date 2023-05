Le référendum sur la Constitution du Mali aura lieu le 18 juin

"Le collège électoral est convoqué le dimanche 18 juin 2023 sur toute l'étendue du territoire national et dans les missions diplomatiques et consulaires de la République du Mali à l'effet de se prononcer sur le projet de Constitution", indique un décret lu à la télévision nationale par le porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga.



Les membres des forces de sécurité voteront par anticipation le 11 juin, est-il précisé.

Ce référendum est la première étape validée par le vote d'un calendrier de consultations et de réformes que les colonels ont eux-mêmes communiqué et qui doit aboutir à des élections en février 2024 en vue d'un retour des civils aux affaires.



En reportant le référendum, les militaires arrivés au pouvoir par la force en août 2020 ont manqué à une première échéance et nourri le doute quant au respect de l'intégralité du calendrier. La junte à la tête de ce pays confronté au jihadisme et plongé depuis 2012 dans une profonde crise multiforme a minimisé ce retard.



"Les électeurs auront à répondre par oui ou par non à la question suivante, je cite: 'Approuvez-vous le projet de Constitution ?', fin de citation", a déclaré le porte-parole.