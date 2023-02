Quatre morts et des maisons envolées au passage de Freddy à Madagascar

Freddy a touché terre à l'est du pays dans la région de Mananjary mardi soir aux alentours de 16H30 GMT et poursuit sa route vers l'ouest. La ville côtière de 25.000 habitants a déjà été largement détruite l'an dernier par le cyclone Batsirai, qui avait tué plus de 135 personnes.



Quatre personnes sont mortes au passage de Freddy, selon un premier bilan du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC), qui n'a encore pas enregistré de cas de personne disparue. Plus de 16.600 personnes sont touchées, plus de 6.750 maisons ont été rasées ou endommagées, et l'étendue complète des dégâts est en cours d'évaluation.



"Il y a principalement des dommages liés au vent à l'atterrissage. Nous sommes toujours en train de les évaluer, Freddy est toujours à Madagascar", a expliqué à l'AFP, Faly Aritiana Fabien, du BNGRC. Le cyclone est arrivé légèrement affaibli et est décrit comme "relativement sec". Il a apporté moins de pluie que prévu mais les vents ont été extrêmes.



Les maisons, les récoltes ont été très secouées. Le pays, parmi les plus pauvres au monde, craint déjà une pénurie de riz et de fruits.

"Tous les ans"

A Mananjary, dès le lever du jour, les gens sont sortis nombreux dans la rue. Fils électriques, amas de tôles, débris de bois jonchent le sol. Beaucoup de maisons sont sans toit, racontent des habitants contactés par téléphone. Pourtant avant l'arrivée de la tempête, ils avaient lesté le sommet de leur maison avec des sacs de sable. Habitués aux intempéries, les habitants de l'île utilisent cette méthode avant chaque nouvel épisode. Mais cette fois les vents ont été plus forts.

Certains ramassent ce qu'il reste de leur maison et repartent avec des planches sous le bras. Ils pourront peut-être reconstruire plus tard. Au petit matin, quelques épiceries ont rouvert. Les écoles, elles, sont restées fermées, tout comme les transports publics. La gorge nouée, Pascal Sallé raconte par téléphone avoir tout perdu. Il avait emménagé il y a quelques mois dans un petit pavillon avec sa femme à Mananjary. La palissade est à terre, le réservoir d'eau fracassé.



"Au pire moment du cyclone, une des fenêtres en aluminium s'est descellée. Le jardin est détruit", décrit-il, découragé et avouant : "Je ne peux pas supporter ça tous les ans, ce n'est pas possible: Batsirai et Emnati en 2022, Freddy en 2023, et qui nous dit que dans 15 jours, un autre ne nous retombera pas dessus?"



Freddy était auparavant passé au large de Maurice et de la Réunion, causant moins de dommages que redouté car le cyclone n'avait pas touché terre. "Le système affaibli poursuit sa trajectoire sur les terres de Madagascar", avec un vent moyen réduit à 55 km/h et des rafales à 75 km/h, selon Météo-France.



Le système doit quitter Madagascar en fin de journée et s'abattre sur le Mozambique vendredi probablement au stade de tempête tropicale, avec de fortes pluies, selon les prévisions.



Madagascar est par ailleurs soumise depuis des mois à une sécheresse extrême dans une vaste zone du Sud, qui engendre malnutrition aiguë et poches de famine. Une dizaine de tempêtes ou cyclones traversent chaque année le sud-ouest de l'océan Indien pendant la saison cyclonique, qui s'étend de novembre à avril.