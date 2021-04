Madagascar : le sélectionneur Nicolas Dupuis suspendu

Selon un communiqué de la Fédération malgache de football (FMF), l'entraîneur de 53 ans "est suspendu jusqu'à nouvel ordre et ne sera pas rémunéré pendant la période de suspension".



L'ancien capitaine du Paris Saint-Germain Eric Rabesandratana, né en France, a été nommé sélectionneur intérimaire alors que Madagascar se prépare pour les matches de qualification pour la Coupe du monde 2022 contre le Bénin et la Tanzanie en juin.



Le communiqué accuse notamment Dupuis "d'interférence dans le processus de sélection du fournisseur d'équipements de l'équipe nationale". Le natif de Moulins est en conflit ouvert avec le président de la FMF, Raoul Arizaka Rabekoto, qui a obtenu son éviction contre l'avis d'une partie du comité exécutif de sa fédération.

Dans une lettre lui notifiant sa décision, Raoul Arizaka Rabekoto, lui-même recherché par la justice malgache pour corruption et en exil à l'étranger depuis février 2020, reproche au Français son ingérence dans "la gestion des affaires administratives, commerciales et financières" de la FMF.



Le technicien aux commandes de la sélection malgache depuis mars 2017 s'est fait connaître sur la scène internationale avec des victoires sur le Nigeria et la République démocratique du Congo lors de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2019, avant de s'incliner en quarts de finale contre la Tunisie.



Madagascar avait besoin d'un succès contre le Niger le mois dernier pour s'assurer une deuxième participation consécutive à la CAN, mais n'a pu faire qu'un match nul 0-0 à domicile et n'a donc pas obtenu son billet pour la compétition qui aura lieu au Cameroun en janvier et février 2022.