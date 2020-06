Le chef des troupes américaines en Afrique fait une descente en Libye

Le chef du Commandement américain pour l'Afrique (Africom) s'est rendu lundi en Libye pour rencontrer le Premier ministre du Gouvernement libyen d'union nationale (GNA), avec qui il a évoqué l'arrêt des combats dans le pays en guerre, selon le GNA et l'ambassade américaine.

"Dans le cadre des concertations sur l'évolution de la situation en Libye, Fayez al-Sarraj a rencontré lundi le général Stephen Townsend, chef de l'Africom, et l'ambassadeur des Etats-Unis auprès de la Libye, Richard Norland", selon un communiqué du GNA.

"Il est nécessaire de mettre fin aux actions militaires et de retourner aux négociations", a indiqué de son côté l'ambassade américaine sur Facebook.

MM. Sarraj et Townsend se sont rencontrés à Zouara, ville côtière à 120 km à l'ouest de Tripoli, où ils ont évoqué ensemble la "coordination conjointe entre le GNA et le commandement de l'Africom pour la lutte antiterroriste (...) dans le cadre d'une coopération stratégique" entre Tripoli et Washington, a précisé le communiqué du GNA.

En avril 2019, Khalifa Haftar, l'homme fort de l'est libyen, soutenu par la Russie, les Emirats arabes unis et l'Egypte, a lancé une offensive pour s'emparer de Tripoli, siège du GNA, qui est reconnu par l'ONU.

Avec l'appui militaire d'Ankara, le GNA a engrangé d'importantes victoires depuis début juin, prenant le contrôle de l'ensemble du nord-ouest de la Libye et signant ainsi l'échec de l'offensive de Khalifa Haftar.

Le général Townsend a appelé lundi à l'instauration d'un cessez-le-feu et à revenir aux négociations politiques sous l'égide de l'ONU, selon le communiqué de l'ambassade des Etats-Unis.

Sa visite intervient quelques jours après la publication par le commandement Africom de "nouvelles preuves sur des activités d'avions (militaires) russes dans l'espace aérien libyen."

Selon l'Africom, ces avions ont été transférés en Libye fin mai, décollant et atterrissant depuis les bases de Joufra et Syrte (450 km à l'est de Tripoli), où les forces pro-Haftar se sont repliées après l'échec de l'offensive sur la capitale.

Pour l'ambassadeur Richard Norland, ces "acteurs étrangers" doivent cesser "d'alimenter le conflit" et respecter l'embargo de l'ONU sur les armes pesant contre la Libye.

Aux yeux du diplomate, les combats actuels encouragent la résurgence de groupes jihadistes tels que l'organisation Etat islamique (EI) et d'Al-Qaïda et aggravent l'état de division dans le pays "pour le profit de parties étrangères".