Les USA engagés à priver Daech de financements à partir de la RDC

M. Nelson a effectué une visite à Kinshasa du 16 au 18 mars, durant laquelle a notamment été évoquée la lutte contre la corruption, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, indique le communiqué.

"Au sujet du lien entre la corruption et le financement du terrorisme", ajoute le texte, "les Etats-Unis surveillent la capacité de Daech (EI) de lever, conserver et transférer des fonds en et à partir de la RDC et de la région".

"Nous voulons travailler étroitement avec le gouvernement de la RDC pour combattre Daech-RDC et faire de la RDC un environnement hostile pour Daech. Cet effort comprend le traçage et la perturbation efficace de leurs finances", ajoute le texte.

Le groupe d'origine ougandaise Forces démocratiques alliées (ADF) est présenté par l'organisation jihadiste Etat islamique, ou Daech, comme sa branche en Afrique centrale (ISCAP). Depuis mars 2021, les Etats-Unis ont placé les ADF sur leur liste de "groupes terroristes" affiliés à l'EI.

Les membres de ce groupe sont accusés de nombreux massacres dans l'est congolais, particulièrement dans la région de Beni au Nord-Kivu (est) où ils sont installés depuis les années 1990 et en Ituri (nord-est). Ils sont aussi accusés d'être auteurs de récents attentats jihadistes sur le sol ougandais.

Depuis fin novembre, les forcées armées congolaises et ougandaises sont engagées dans une opération conjointe contre ces ADF.