Les Sénégalais prudents après l'annonce de l'assouplissement des restrictions

Au Sénégal, le président Macky Sall a décidé d'assouplir les mesures de restrictions dans la lutte contre le Covid-19. Si certaines mesures - comme le rapatriement des corps - sont très appréciées, d'autres soulèvent des questions.

La mesure la plus attendue était l'ouverture des lieux de culte et, à la surprise générale, elle est aussi la plus contestée. Certains sénégalais, comme Assane, reprochent au président d'avoir cédé.​



"Je ne vais pas dire spécifiquement qu'il a cédé aux familles religieuses ou bien à tout autre partie, mais il a cédé à la population", note Assane.

Au moment où tous les pays touchés ont pris des mesures strictes pour la restriction de la circulation des personnes surtout dans les lieux publics, Assane pense que ce n'était pas le moment pour "ouvrir les lieux de culte et n'importe quel autre lieu".

Pour lui, l'heure est plus que grave actuellement puisque le virus est en train de prendre de l'ampleur et qu’aujourd’hui le pays est à plus de 1.000 cas positifs qui sont hospitalisés.



Autre mesure controversée, la reprise des cours le 2 juin pour les élèves en classes d'examens. Pour les parents d'élèves, cette décision n'est pas rassurante car elle va davantage exposer les enfants, comme l'indique Pape Seye.

Pour lui, ce n'est pas encore sûr car les autorités ne peuvent pas dire qu'il y a toujours des cas. Ce père de famille espère que les autorités ont des "solutions" car il se fie pour le moment aux "mesures barrières pour protéger les enfants".



Le réaménagement des horaires du couvre-feu également suscite des interrogations.

Modou Fall ne voit pas la pertinence de cette décision dans la mesure où le temps du couvre-feu reste pratiquement le même. Pour lui, c'est juste "une transposition" de l'heure qui n'a pas de sens et donc les horaires pouvaient rester de 20 heures à 6 heures du matin.

Modou Fall estime que si les forces de l'ordre avait déjà du mal à faire respecter le couvre-feu de 20 heures, ils en auront encore plus si on augmente les horaires. Pour ce jeune homme, le problème reste entier car il ne doute pas qu'il y aura des rassemblements avec cette nouvelle réglementation qui fixe le couvre-feu de 21 heures à 5 heures.



Parmi les autres mesures d'assouplissement: les marchés et autres commerces qui étaient astreints à des jours particuliers d’ouverture seront ouverts 6 jours et resteront fermés un jour dédié au nettoyage.

Les marchés hebdomadaires seront également rouverts dans les limites de chaque Département. Enfin, les rapatriements de dépouilles seront désormais possibles dans des conditions qui seront déterminées par le ministère des affaires étrangères et le ministère de la santé.