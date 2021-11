Les résultats attendus après le vote dans l’Etat d’Anambra

Les agents de sécurité nigérians ont libéré six personnes enlevées par des hommes armés dans une université d'Abuja cette semaine, a annoncé vendredi la police.

L'enlèvement, qui s'était produit mardi, avait suscité l'émoi vu qu'il avait eu lieu dans un établissement d'enseignement supérieur de la capitale du pays le plus peuplé d'Afrique.

Il s'agit de quatre membres du personnel et deux de leurs enfants. Depuis, on assiste à une augmentation des points de contrôle militaires dans la ville et à des opérations de fouilles systématiques de véhicules par la police.



Depuis la fin de l'année dernière, des bandes d'hommes armés, connus localement sous le nom de bandits, ont perpétré une série d'enlèvements dans des écoles et d'attaques meurtrières dans des villages, principalement dans le nord-ouest du pays, en échange de rançons.

Abuja et ses environs, qui disposent de meilleures routes et infrastructures que la majeure partie du Nigeria, sont généralement considérés comme les régions les plus sûres du pays.

La porte-parole de la police d'Abuja, Josephine Adeh Anipr, a déclaré que toutes les personnes enlevées avaient été "réunies avec leurs familles grâce à une opération conjointe avec d'autres agences de sécurité".

L'université a également confirmé que les six personnes avaient recouvré la liberté.

L'anarchie croissante dans le nord et le nord-ouest du pays et l'insurrection islamiste qui sévit depuis 12 ans dans le nord-est ont mis à rude épreuve les forces de sécurité nigérianes et renforcé les craintes en matière de sécurité dans le pays le plus peuplé d'Afrique.