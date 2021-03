L'insécurité et l'inflation augmentent les prix des denrées alimentaires au Nigeria

Angela Dominic vend des produits alimentaires dans l’un des plus grands marchés d’Abuja, Garki. Elle attribue la montée des prix des produits alimentaires à l’augmentation du prix du carburant à la pompe. Ces marchandises sont chaque fois transportées depuis le sud pour Abuja, la capitale fédérale.

"La plus grande partie de mes marchandises est transportée de l’intérieur du pays. Donc si j’achète par exemple une marchandise de 5.000 Naira et que le prix du carburant est élevé, absolument mon prix va augmenter. Si je vendais quelque chose à 500 Naira avant, je vais ajouter le prix. Et ce cercle continue", explique-t-elle​.

Certains vendeurs affirment qu’il est difficile d’écouler ses produits. C’est le cas d’Abubakar Mujahide, installé dans sa petite boutique.

"Rien ne se passe maintenant comme avant. L’année dernière avant Noël, on vendait beaucoup mais aujourd’hui c’est le contraire parce qu’avant Noël on pouvait vendre jusqu'à 200 ou 150.000 Naira par jour. Mais maintenant c’est entre 50 et 30.000 Naira par jour. Les achats ont beaucoup diminué", rapporte-t-il.

La situation est plus grave chez les acheteurs qui ne peuvent plus trouver tout ce dont ils ont besoin pour leurs familles parce que les prix élevés des denrées alimentaires ont continué de grimper sous la dure réalité économique actuelle. Quincis Danielle était venue pour acheter un demi sac d’ignames mais le montant en sa possession n’a pu suffire.

"Avec le montant que j’ai, je ne peux rien trouver. La vie est devenue très difficile pour les populations ordinaires", témoigne-t-elle. "Le gouvernement doit nous aider. Sans les agriculteurs dans ce pays on ne peut rien faire. Le gouvernement doit mettre fin à l’insurrection dans le Nord. Comme ça les agriculteurs vont retourner dans leurs villages pour reprendre leurs activités agricoles et donner de la nourriture aux gens".

La hausse des prix est largement attribuée à la forte inflation et à la rareté de certains produits alimentaires en raison de l'insécurité causée par les attaques de groupes armés contre les agriculteurs à travers le pays.

Muhammadu Salifu Umar, vendeur d’ignames originaire du Nord, partage les inquiétudes de Quincis Danielle.

"Ces difficultés sont le résultat de l’insurrection dans le pays. Personnellement dans mon village beaucoup de personnes ont fui laissant derrière leurs champs et leurs maisons. Personne ne sait où se trouvent ces gens aujourd’hui", déplore-t-il.

La récente décision des commerçants du Nord de ne plus transporter de denrées alimentaires de la région vers le Sud a encore aggravé la situation.

A quelque trois semaines du début du jeûne du Ramadan pour les musulmans, une autre période connue pour l’augmentation des prix des produits alimentaires, les observateurs estiment que les Nigérians ne devraient pas s'attendre à une baisse des prix des denrées alimentaires aussi tôt.