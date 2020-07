Des volontaires initient les jeunes camerounais aux métiers de l'informatique

Former des programmateurs informatiques camerounais plus compétents et qualifiés, c'est le défi que se fixent les nouvelles écoles créées par des entrepreneurs technologiques locaux. Une plus récente a ouvert ses portes à Yaoundé.

La programmation informatique est une niche idéale pour l'auto-emploi car, comme le souligne le concepteur de drones William Elong, "aujourd'hui à l'ère du numérique avoir des compétences en coding, c’est extrêmement important".

A 27 ans, quoique nanti d’un baccalauréat littéraire, William Elong est promoteur d’une start-up de conception et d’emballage de drones et co- fondateur de l’école de programmation informatique Developers institute Cameroon.

"Nous utilisons par exemple Facebook, mais derrière Facebook, ce sont des milliers de développeurs. Ce cursus de formation permet de travailler dans des grandes entreprises et c’est ce type de compétences qu’on veut mettre sur le marché local", précise le jeune entrepreneur.

Coder avec ou sans pré-requis

Au Cameroun, les écoles de codage informatique ont la particularité d’offrir des cursus de formation de courte durée avec ou sans pré-requis grâce à l'appui des partenaires nationaux et étrangers.

"Nous avons un effectif de 20 personnes parmi lesquelles quatre filles qui ont démarré la formation; tous nos stagiaires n’avaient aucune compétence en matière informatique, on est sur une pédagogie dite active, c’est-à-dire qu'on apprend aux personnes à apprendre", se réjouit Evelyne Mbakop.

A Douala, sous le label MbCode Consulting, cette Camerounaise met justement un accent sur la formation gratuite des jeunes avec des sessions d'initiation aux métiers du numérique qui durent 7 mois.

"L'idée, c'est de permettre à tout le monde de créer des programmes, des logiciels, des outils à travers des lignes de code qui vont permettre d'exécuter certaines tâches", explique William Elong dans son bureau au quartier Bastos à Yaoundé.

Des jeunes compétents

Certaines écoles font même recours à l’expertise internationale afin de mieux outiller les apprenants.

Arielle Kitio, 27 ans, co-dirige à Yaoundé un hub d’innovation dénommé Vilab dédié à la programmation informatique sur deux langages prisés, à savoir javascript et python. Une formation conçue en partenariat avec des Israéliens.

"Deux parcours métiers sont proposés aux jeunes camerounais. Le premier parcours qui permet de créer le moteur derrière une application et le deuxième sur les métiers de l’interface, donc tout ce qui est attractif dans une application", explique-t-il.

Simon Seroussi, l’ambassadeur adjoint d’Israël au Cameroun a exalté lors de l’inauguration de l’école, "un partenariat qui va permettre de former de nombreux jeunes camerounais aux métiers du coding grâce à un savoir-faire et des technologies israéliennes qui ont fait leurs preuves".

Le codage informatique attire aussi les enfants

Plus d'une dizaine d'enfants dont l'âge varie entre 7 et 13 ans suivent actuellement des cours d’initiation à Yaoundé.

Excelle Kitio, leur monitrice, explique la méthodologie de travail. "Avant de développer toute application, il faut d’abord que l’enfant ait la pensée critique; on leur présente des images qu’ils observent, ils dénichent le problème que présente l’image en question et pensent à une idée innovante pour résoudre ce problème", dit-elle.

L’une des activités phares lors cette session porte sur l'initiation des enfants à la robotique.

"Nous allons travailler pour que les enfants puissent comprendre ce qui se passe derrière le robot, nous avons notre robot éducatif qui est là et ça va aider les enfants sur les sentiers de la robotique", confie à VOA Afrique, Loïc Bogne, développeur d’applications et moniteur des enfants.

Une session de formation pour adultes commence en octobre dans les mêmes locaux.