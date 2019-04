Les Indonésiens votent pour élire le président de la plus grande nation musulmane

L'incendie, apparemment accidentel, de la cathédrale Notre-Dame de Paris a été maîtrisé tôt mardi matin par les pompiers qui ont réussi à sauver la structure de l'édifice, qu'Emmanuel Macron a promis de "rebâtir".

"Le feu est complètement maîtrisé. Il est partiellement éteint, il reste des foyers résiduels à éteindre", a expliqué à l'AFP le lieutenant-colonel Gabriel Plus, porte-parole des pompiers de Paris. Il aura fallu plusieurs heures à 400 pompiers pour venir à bout des flammes qui leur ont fait craindre à un moment de "voir la structure s'effondrer".

Malgré tout, le "bilan matériel est dramatique", a affirmé le porte-parole avant de détailler: "l'ensemble de la toiture est sinistrée, l'ensemble de la charpente est détruite, une partie de la voute s'est effondrée, la flèche n'existe plus".

La flèche qui surplombait ce joyau gothique, monument le plus visité d'Europe, n'existe plus, ni les vitraux centenaires.

Un blessé grave a été signalé dans les rangs des combattants du feu.

"Le pire a été évité", avait déclaré lundi soir le président français sur le parvis de l'édifice sinistré. Mais "cette cathédrale, nous la rebâtirons", a-t-il promis.

L'incendie s'est déclaré peu avant 19H00 (17H00 GMT) et s'est propagé à grande vitesse, emportant la toiture de la cathédrale construite entre le XIIe et le XIVe siècle au coeur de la capitale. Il a pris dans les combles de l'édifice, ont indiqué les pompiers, évoquant "un feu difficile". Il semble être parti au niveau d'échafaudages installés sur son toit.

Monument historique le plus visité d'Europe, la cathédrale gothique est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité depuis 1991. Entre 12 à 14 millions de touristes visitent chaque année ce chef-d'oeuvre de l'architecture gothique situé sur l'île de la Cité et des milliers de personnes ont assisté au désastre.

- Enquête ouverte -

Une course contre la montre s'était engagée en début de soirée à Paris pour tenter de maîtriser ce violent incendie.

L'effroi et une immense tristesse s'étaient emparés des Parisiens et touristes rassemblées à proximité de cette cathédrale, véritable ADN de la capitale française, sidérés par les flammes intenses et jaunes ravageant le monument et l'odeur de brûlé envahissant les rues.

"La physionomie de Paris va changer, c'est terrible", a dit Marie, retraitée parisienne qui vit à quelques rues de la Seine.

"Un haut-lieu de la foi catholique est en train de brûler", a déploré auprès de l'AFP le porte-parole des évêques de France. Reliques conservées au sein de l'édifice, la couronne d'épines et la tunique de saint Louis ont toutefois pu être sauvées, selon le recteur de la cathédrale, Patrick Chauvet.

Une enquête a été ouverte du chef de "destruction involontaire par incendie", a précisé dans la soirée le parquet de Paris. La piste d'un départ de feu accidentel depuis le chantier de rénovation en cours sur le toit de la cathédrale "retient l'attention des enquêteurs en l'état des investigations", a précisé une source proche du dossier. Les ouvriers du chantier étaient entendus dans la nuit par les enquêteurs, selon le parquet de Paris.

Les images très impressionnantes de l'incendie, et en particulier de l'effondrement de la célèbre flèche - dressée sur les quatre piliers du transept avec ses 93 mètres de haut - et d'une partie de la toiture, diffusées en direct par télévisions et réseaux sociaux dans le monde, ont provoqué une émotion internationale.

Le bâtiment est mondialement connu pour son architecture mais aussi grâce au chef-d'oeuvre de Victor Hugo, "Notre-Dame de Paris", roman maintes fois adapté au cinéma, notamment par les studios Disney, ou en comédie musicale.

- Collecte nationale -

"Symbole de la France", une catastrophe "terrible à voir", des "scènes déchirantes": de Berlin, Londres, Washington et d'autres capitales, du Vatican ou de Jérusalem, du Brésil, de Grèce ou de Turquie, les réactions se sont multipliées lundi soir.

Le Vatican a exprimé son "incrédulité" et sa "tristesse", évoquant un "symbole de la chrétienté, en France et dans le monde".

L'organisation des Nations unies pour la culture, l'Unesco, se tient aux "côtés de la France pour sauvegarder et réhabiliter ce patrimoine inestimable" qu'est la cathédrale Notre-Dame, a tweeté sa directrice générale Audrey Azoulay.

La Fondation du patrimoine, organisation privée qui oeuvre à la sauvegarde du patrimoine français, va lancer mardi une "collecte nationale" pour la reconstruction de la cathédrale, a-t-elle annoncé dans un communiqué à l'AFP.

"On va être partis pour des années de travaux", a déclaré sur Twitter le président de la Conférence des évêques de France (CEF), Eric de Moulins-Beaufort.

Dans la nuit, la famille Pinault, l'une des plus riches de France, a annoncé débloquer 100 millions d'euros pour Notre-Dame.

Plusieurs journaux français ont préparé des Une poignantes pour mardi. "NOTRE DRAME", titre Libération sur une photo de la flèche en train de s'effondrer. "Le coeur en cendres", titre de son côté le quotidien catholique La Croix.

Cet incendie s'est produit au premier jour des célébrations de la Semaine sainte qui mène à Pâques, principale fête chrétienne.