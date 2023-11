Les candidats en RDC accusent la Céni d'entretenir le flou autour du processus électoral

No media source currently available

A moins de deux mois des élections, six de 26 candidats à la présidence en RDC, de grands noms comme Moïse Katumbi, Dr. Denis Mukwege, Martin Fayulu, Dely Sesanga, Marie-Josée Ifoku et Franck Diongo, reprochent à la Céni et au gouvernement, le flou autour du processus en cours et exigent des concertations. De leur côté, la CENI et le gouvernement accusent ces six candidats de créer des tensions en vue de justifier une contestation future des résultats. Eddy Isango a joint à Kinshasa, le coordonnateur de la Symocel (Synergie des missions d’observation citoyenne des élections), Luc Lutala.