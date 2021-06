Les autorités ivoiriennes veulent repousser la date du retour de Gbagbo

Au Burkina Faso, on parle de réconciliation nationale et c’est le reggae qui est utilisé pour sensibiliser les populations. La 8e édition des Marley d’Or, les trophées de la musique reggae au Burkina Faso s’est tenue le week-end dernier à Ouagadougou.

Dans la cour du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou, des milliers de spectateurs, des adeptes du reggae se sont réunis. Plusieurs musiciens, essentiellement des Burkinabè et des Ivoiriens, se succèdent sur scène. Le public est en liesse aux Marley d’Or.

Cela fait 8 ans que la manifestation se tient. Chaque année, les Marley d’Or s’appuient sur une thématique d’actualité pour sensibiliser les populations et envoyer des messages positifs, des vibrations positives comme le disent les organisateurs. Cette année, on ne parle que de paix et de réconciliation.

"Je suis Ivoirienne. Je vis à Accra. Je suis venue assister au Marley d’Or. J’ai vu mes amis Ivoiriens. C’est très important de parler de réconciliation et de paix", a dit Matte, une festivalière.

"Vraiment c’est important de parler de la paix. Sans la paix on ne parle pas de vie. Nous avons besoin de nous réconcilier", a affirmé Issaka Ouédraogo, qui est aussi un festivalier.

Même les personnalités politiques sont aussi mobilisées. Les ministres de la Réconciliation du Burkina, Zéphirin Diabré, et de la Côte d’Ivoire, Kouadio Konan Bertin, dit KKB, sont aux premiers rangs de la soirée.

"Que ce soit le Burkina ou la Côte d’Ivoire, nous avons tous besoin de la paix. Il faut que les jeunes de la sous-région s’investissent dans le processus de la réconciliation. Ce dont il est question, c’est de notre avenir", explique le ministre KBB.

"Le reggae est une musique de paix et de cohésion sociale. C’est bien qu’à l’occasion des Marley d’Or on ait choisi de saluer les efforts des uns et des autres dans ce sens", renchérit son homologue Zéphirin Diabré.

A cette manifestation, le chef de file de l’opposition du Faso encourage la résilience des populations.

"Il faut être résilient. Le reggae a toujours été une musique de résilience et que cette résilience habite les forces de défense et de sécurité des deux pays, Burkina - Côte d’Ivoire, les politiques des deux pays pour que nous puissions triompher", a indiqué Eddie Komboigo.

Côté spectacle, la fête a été belle et c'est le musicien Burkinabè Ismo Vitalo qui a remporté le prestigieux trophée du Marley d’Or.